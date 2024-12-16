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北市衛生局114年新制 加碼人工生殖補助2.5萬元

中央社／ 台北16日電

台北市衛生局宣布，為打造友善生育環境，明年將推出3大好孕補助，包含新增唐氏症篩檢補助選項、擴大醫療性凍卵補助服務機構，及加碼補助人工生殖療程2.5萬元。

台北市衛生局今天舉行記者會宣布114年新制，衛生局長黃建華表示，明年孕婦唐氏症篩檢補助將新增非侵入性胎兒染色體檢測（NIPT）選項，並增加補助醫療性凍卵的服務機構，同時加碼補助人工生殖（試管嬰兒）療程費用。

衛生局健康管理科長林雪蘭說明，唐氏症是常見的染色體異常疾病，會導致胎兒智力障礙，明年起設籍孕婦除了初期唐氏症及中期唐氏症篩檢外，還新增NIPT項目，讓產婦依照自身需求擇一受檢。

醫療性凍卵補助部分，林雪蘭指出，衛生福利部國民健康署規劃明年針對乳癌婦女提供凍卵補助，台北市則提供設籍40歲以下女性，無論罹患任何癌症，皆可至特約機構執行凍卵後，申請最高新台幣3萬2000元，包含1次醫療性凍卵及4年保存費的補助。

此外，林雪蘭表示，依據國健署資料顯示，國人不孕症盛行率約10到15%，因此除衛福部有提供人工生殖療程補助，明年起配偶任一方設籍北市且女性44歲以下者，還可以申請2萬5000元療程費用的補助，推估每年會有百對夫妻受惠。

另一方面，林雪蘭說，台北市明年起將搭配國健署政策推動胃癌防制，有12家醫療院所提供45歲至74歲民眾共733個公費幽門螺旋桿菌糞便抗原篩檢名額，聯合醫院更加碼1500個名額給設籍市民，鼓勵市民多加利用，捍「胃」健康。

凍卵 唐氏症 衛生局

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