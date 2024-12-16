淡海輕軌壯寶列車啟航宣傳世壯運 侯友宜：還剩3千名額
2025雙北世壯運明年5月17日至30日登場，新北市長侯友宜今搭乘壯寶列車，列車外觀以壯寶運動圖像突顯活潑、熱情。侯說世壯運已有2.7萬人報名，現還有3000位名額，呼籲大家在明年2月前報名，他也透露自己已報名桌球項目，雖然還在練習但志在參加。
侯友宜今與射箭國手陳詩園一同搭乘壯寶列車，宣傳明年世壯運。侯說，2025世壯運是新北明年盛事，不論是退役國手還是滿腔熱血民間體育團體，都將串聯在一起，他也透露已經報名桌球，說不定對手就是在座各位。而世壯運現已有來自130個國家、2.7萬名選手報名，剩下3000位名額，盼大家踴躍報名。
體育局說，為讓更多人知道雙北世壯運，桃園機場捷運2輛壯寶列車已在12月6日起跑，環狀線及板南線壯寶列車也接力啟航。曾在杜哈亞運、雅典奧運奪下射箭銀牌的陳詩園，將再披戰袍，參加室內射箭，並邀請國際友人一同參賽。
體育局補充，民眾搭乘輕軌壯寶列車，到紅樹林站及漁人碼頭站索取限量壯寶造型祈福卡，共有6款造型，有代表學業的「跆高成績（跆拳道）」、事業「業績強棒（棒球）」、愛情「一箭紅心（射箭）」、財運「網住財運（網球）」、健康「舉起健康（舉重）」以及整體運勢「福氣壯滿（橄欖球）」，每日數量有限，趕快寫下你明年的心願，只要拍照祈福卡並上傳到新北運動聚點臉書粉絲團，有機會獲超商禮券。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言