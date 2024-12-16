淡海輕軌壯寶列車啟航宣傳世壯運 侯友宜：還剩3千名額

2025雙北世壯運明年5月17日至30日登場，新北市長侯友宜今搭乘壯寶列車，列車外觀以壯寶運動圖像突顯活潑、熱情。侯說世壯運已有2.7萬人報名，現還有3000位名額，呼籲大家在明年2月前報名，他也透露自己已報名桌球項目，雖然還在練習但志在參加。

侯友宜今與射箭國手陳詩園一同搭乘壯寶列車，宣傳明年世壯運。侯說，2025世壯運是新北明年盛事，不論是退役國手還是滿腔熱血民間體育團體，都將串聯在一起，他也透露已經報名桌球，說不定對手就是在座各位。而世壯運現已有來自130個國家、2.7萬名選手報名，剩下3000位名額，盼大家踴躍報名。

體育局說，為讓更多人知道雙北世壯運，桃園機場捷運2輛壯寶列車已在12月6日起跑，環狀線及板南線壯寶列車也接力啟航。曾在杜哈亞運、雅典奧運奪下射箭銀牌的陳詩園，將再披戰袍，參加室內射箭，並邀請國際友人一同參賽。