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緊釘船舶過失放逸毒物！新北促建立源頭管制作為 提升港區空品

聯合報／ 記者王慧瑛葉德正／新北即時報導
稽查人員在下風處確認港區空汙情形。圖／新北市環保局提供
稽查人員在下風處確認港區空汙情形。圖／新北市環保局提供

新北市環保局為推動八里淨零示範區，在八里劃定西濱海岸空氣品質維護區，除管制空氣品質，今年起針對八里台北港區廠商的運作場所進行空氣汙染物逸散調查，今年10月結合中央、地方及環檢警力量，創全國首例登船全面稽查採證，並在新北建議下，由環境部建立全國性查核制度。

今年8月間，一艘印尼籍液化石油船在台北港裝卸氯乙烯（VCM），因疏於注意釋壓設備、清理儲存槽及管線的氮氣設備故障，以致在吹管過程中未能以氮氣進行吹管，而以加壓後的VCM氣體進行吹管，致該船有殘餘VCM逸漏汙染空氣。

經偵查終結，士林地檢署檢察官指印尼籍船長、大副涉犯刑法過失放逸毒物汙染空氣罪，考量兩人態度配合，諭知緩起訴處分，命船長應向公庫支付新台幣350萬元、大副應向公庫支付新台幣950萬元緩起訴處分金。

出包的外籍液化石油船不只要支付緩起訴金，新北市環保局也依空汙法第32條告發，最高處新台幣500萬罰鍰。今年8月案例殷鑑不遠，今年10月，中央、地方攜手環檢警力量，創全國首例登船全面稽查採證，將查核過程的作業程序標準化，在新北建議下，由環境部建立全國性查核制度，期能有效嚇止類似情形再發生，提升全國空氣品質。

新北市環保局說明，10月18日深夜，環境部、航港局及新北市環保局及檢警等單位合作，結合中央部會、地方政府力量，依法登船檢查外籍油輪的各項操作情形及設備等是否符合相關法令，並做完整的採證及採樣。

對於違法的外籍船舶，除罰鍰外，必要時亦將祭出扣船或停工等行政處分，後續也將與中央各部會持續研擬源頭管制作為，為台灣的空氣品質把關。

新北市環保局協同海巡等單位到場稽查。圖／新北市環保局提供
新北市環保局協同海巡等單位到場稽查。圖／新北市環保局提供
新北市環保局檢驗人員於船尾採樣。圖／新北市環保局提供
新北市環保局檢驗人員於船尾採樣。圖／新北市環保局提供

環保局 空氣品質

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