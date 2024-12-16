北市環保局砸1.56億元 汰舊換新36輛清潔車啓用上路

北市資源回收率居全國之冠，環保局現有984輛清潔車輛，今年投入1.56億元汰舊換新36車，平均車齡將從去年的8年至今年降為7.8年，透過提升車輛的性能、降低故障率，確保第一線清潔隊員收運垃圾的安全性與清運效率，更有助於改善北市空品

環保局今在大佳河濱公園舉行「113年度新購環保清潔車輛啟用典禮」，由副市長張溫德出席授鑰、見證。

張溫德表示，北市府非常重視清潔同仁的工作安全及市民生活環境品質，今年核定1.56億元經費，汰換環保局36輛老舊清潔車輛，汰舊換新後，清潔車平均車齡將從8年降為7.8年，不只能有效提升垃圾清運的妥善率、降低老舊清潔車輛故障率，也可大幅減少空氣汙染物的排放。

環保局指出，環保清潔車輛汰換計畫今年優先汰換車齡15年以上、車況不佳的車輛，汰換後，每年可減少粒狀汙染物（TSP）1.03公噸、細懸浮微粒（PM2.5）0.95公噸、氮氧化物（NOx）20.61公噸、碳氫化合物（NMHC）1.68公噸。

今年汰換36輛車輛已完成交車使用，包含21輛垃圾壓縮車、9輛資源回收車、3輛廢棄物清運卡車、2輛用於減緩街道揚塵的洗街車、1輛便於溝渠清疏作業的吸泥車。