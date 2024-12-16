議員批河濱公園泥濘、50萬種花枯萎 水利處：整體改善

台北市基隆河六號水門的關山河濱公園，每逢雨季都會有泥濘蔓延，民眾多次向市府陳情，北市議員張文潔發現，泥濘多半是從花費50萬元施作夏季花海的花圃流出，但短短不到半年的花期枯萎後，就無人處理。水利處表示，12月16日進行動線改善工程，並納入排水、整地，預計2025年上半年完工。

張文潔表示，水利處於基隆河六號水門處的花圃，花費50萬元栽種夏季花海，沒想到短短幾個月，花朵紛紛枯萎，且每逢下雨就會滲出泥濘流到路邊，由於附近有共融遊具，不少小朋友和長輩都會行經，因此造成好幾起跌倒挫傷的案件。

張文潔說，經查花圃底下都是石頭磚塊，基礎的排水系統都沒有完善，「花海當然種不下去，排水也會不良。」要求市府立即改善泥濘狀況，同時也要長期規畫造景，而非沒有配套之下，一次又一次的換新。

台北市水利處長吳秋香表示，去年8月完成蛙仔坑生態兒童遊戲場，今年配合改善工程，相關的牽引道改善、遊戲場、景觀廁所，周邊也有藝術的鋼構平台，未來還會有相關動線改造。