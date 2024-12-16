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南市府放寬汰換年限 加速警、消、環保局車輛汰換

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府在市議會建議下，放寬公務車輛淘汰年限，並增加購置預算，南市府秘書處表示，明年度購置預算達2.7億，將加速環保局、警察局及消防局等車輛汰換。圖／南市秘書處提供
台南市政府在市議會建議下，放寬公務車輛淘汰年限，並增加購置預算，南市府秘書處表示，明年度購置預算達2.7億，將加速環保局、警察局及消防局等車輛汰換。圖／南市秘書處提供

台南市政府公務車輛中，汽車汰換年限原訂滿15或行駛30萬公里、機車使用滿20年且行駛里程達7.5萬公里，今年在市議會建議下放寬淘汰年限，並增加購置預算，南市府秘書處表示，明年度購置預算達2.7億，將加速環保局、警察局及消防局等車輛汰換。

秘書處指出，近年針對公務車輛汰舊換政策進行多項優化政策，包含放寬汰換年限、增加購車預算、汰換節能車輛及加強車輛保險等，成效顯著，也確保公務同仁的行車安全，其中，汽車汰換行駛里程放寬為25萬公里；機車汰換年限下修為15年即可汰換。

秘書處也說，政策調整使得車輛汰換更具彈性，降低車輛老化可能帶來的維護成本，也能增加公務交通效率，同時透過市議會的支持，市府自2021年起逐年提升公務車輛購置預算，今年經費約1.8億，明年則編列2.7億，成長幅度接近8成。

其中，環保局增加5000萬、警察局增加1400萬，預計汰換警用汽車18輛、消防局則增加至1億2000萬，將汰換共11輛消防水箱、水庫車及雲梯車等，確保各機關在日常業務執行中，擁有性能良好的車輛支援。此外，今年起公務機車汰換一律購置電動機車，未來也將分年逐步增加電動汽車的採購比例。

秘書處強調，針對公務車輛行車過程的風險管理，已全面增加公務車輛保險保障，除法令規定強制責任險外，也要求各機關公務用車投保第3人責任險及其他任意險，為公務同仁及市民安全，提供更周全的保障，後續也將持續協助各機關公務車輛管理與維護。

台南市政府在市議會建議下，放寬公務車輛淘汰年限，並增加購置預算，南市府秘書處表示，明年度購置預算達2.7億，將加速環保局、警察局及消防局等車輛汰換。圖／南市秘書處提供
台南市政府在市議會建議下，放寬公務車輛淘汰年限，並增加購置預算，南市府秘書處表示，明年度購置預算達2.7億，將加速環保局、警察局及消防局等車輛汰換。圖／南市秘書處提供

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