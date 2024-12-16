新北深澳鐵道自行車推耶誕快閃趴 抽獎送好禮

新北深澳鐵道自行車為因應節慶，將於20日至27日推耶誕快閃趴，只要來騎鐵道自行車並在Google留下5星好評，就能兌換耶誕驚喜卡抽好禮。

新北市觀旅局今天發布新聞稿表示，深澳鐵道自行車從最美觀海月台之稱「八斗子車站」出發，搭上最具特色俏皮河豚造型自行車，可以沿鐵道一邊騎乘，一邊欣賞遼闊如畫蔚藍海景。

觀旅局表示，在12月耶誕佳節期間，歡迎大家安排來新北騎乘深澳騎鐵道自行車，無論是欣賞大自然的壯麗海景，沉浸鐵道文化之美，或是體驗隧道光影特效的奇幻氛圍，都能創造難忘佳節回憶。

觀旅局表示，在12月20日至27日期間來到深澳鐵道自行車，完成騎程並在Google上留下五星好評，出示給工作人員確認，就能獲得「耶誕驚喜卡」刮刮卡1張，中獎機率百分之百，可獲得造型存錢筒、可愛茶壺組等許多超值好禮。