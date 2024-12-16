玩遊戲識謄本、測量儀器算面積 新北地政體驗營開跑

常聽到「地政」其實非「地震」，為讓更多孩童了解地政知識，新北地政局首次推出寒假「新北地政體驗營」。地政局表示，活動透過遊戲讓孩童認識相關知識，還能操作儀器做中學，預計共會在8處地所同步舉辦，並於即起至1月17日開放報名。

不少民眾看到路邊「全測站經緯儀」，還以為是警察在拍交通違規，其實仍有很多民眾對於地政到底在做什麼不清楚、不了解。地政局表示，為讓地政知識向下紮根，讓地政業務更加貼近日常生活，特別在今年寒假針對國小四至六年級學童舉辦「新北地政體驗營」，透過遊戲帶著孩童認識地籍謄本，同時提升對不動產的認知與財產保護防詐意識，還能親自操作測量儀器，在分組趣味競賽中學習不同的測量方法。

地政局說明，地政體驗營將於2月8日春節補班日的上午9時30分至下午3時30分，由地政局與所屬板橋、三重、中和、新莊、新店、淡水、汐止、樹林等8處地所聯合規畫，體驗營以認識地籍謄本、測量儀器操作為兩大課程主軸，讓孩童在玩中學、學中做的過程中成為地政小專家。

在認識地籍謄本的課程中，會以大富翁桌遊或分組闖關等方式，來了解地籍謄本、謄本真偽、實價登錄、地籍異動即時通等相關地政知識；在測量儀器操作部分，則會在說明使用方式後，實際運用在遊戲中測量距離、計算土地面積、GPS尋寶等等，知識性、趣味性兼具。