北北基計程車春節加30元已計入跳表 1月22日上路

114年新北市計程車春節加成收費將自春節連假前3天啟動，即1月22日至2月2日共12天，春節加收30元已計入跳表，與北市、基隆同步實施；瑞芳、烏來地區固定路線則依現場公告春節運價收費。

新北市交通局運輸管理科科長林詩欽說，計程車春節加成30元、夜間（深夜11時至隔天清晨6時）加成20元或國道通行費均應計入跳表金額收費。夜間加成由計費表依時間自動加計，春節加成及國道通行費則由計程車駕駛操作設定計費表上會顯示「春節」字樣，乘客可在下車前索取乘車證明，確認收費金額，如遇超收等情形，可記下車號、時間及地點等資訊，撥打新北市1999市民服務專線申訴。