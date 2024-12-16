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北北基計程車春節加30元已計入跳表 1月22日上路

聯合報／ 記者王慧瑛葉德正／新北即時報導
計程車計費表會顯示春節字樣。圖／新北市交通局提供
計程車計費表會顯示春節字樣。圖／新北市交通局提供

114年新北市計程車春節加成收費將自春節連假前3天啟動，即1月22日至2月2日共12天，春節加收30元已計入跳表，與北市、基隆同步實施；瑞芳、烏來地區固定路線則依現場公告春節運價收費。

新北市交通局運輸管理科科長林詩欽說，計程車春節加成30元、夜間（深夜11時至隔天清晨6時）加成20元或國道通行費均應計入跳表金額收費。夜間加成由計費表依時間自動加計，春節加成及國道通行費則由計程車駕駛操作設定計費表上會顯示「春節」字樣，乘客可在下車前索取乘車證明，確認收費金額，如遇超收等情形，可記下車號、時間及地點等資訊，撥打新北市1999市民服務專線申訴。

交通局強調，為維護計程車營運秩序，交通局、警察局除不定期於市境內重要路段進行聯合稽查，農曆年前及春節期間將加強執行，呼籲計程車駕駛遵守規定，若有未依跳表金額收費或未具有效執業資格等違規情形，查證屬實將依公路法裁處9000元至9萬元罰鍰。

新北板橋火車站前計程車排班區。圖／新北市交通局提供
新北板橋火車站前計程車排班區。圖／新北市交通局提供
114年計程車春節運價貼紙。圖／新北市交通局提供
114年計程車春節運價貼紙。圖／新北市交通局提供

春節 計程車

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