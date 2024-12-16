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新北深澳鐵道自行車 耶誕月推主題光雕隧道快閃趴

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
騎乘途中觀海段的壯闊視野，山與海在此交織出如詩如畫的景緻。圖／新北觀旅局提供
騎乘途中觀海段的壯闊視野，山與海在此交織出如詩如畫的景緻。圖／新北觀旅局提供

耶誕節將至，系列活動也持續，像新北除了歡樂耶誕城外，青春山海線深澳鐵道自行車也於12月起推出限定主題光雕隧道動畫。新北觀旅局表示，耶誕佳節期間可於深澳鐵道自行車體驗與壯麗海景與鐵道之美，限定光雕將持續至12月30日。

觀旅局指出，民眾到深澳鐵道自行車，可從最美觀海月台之稱「八斗子車站」出發，搭上最具特色俏皮河豚造型自行車，一邊騎乘欣賞遼闊如畫蔚藍海景，並探索沿途鐵道歷史，沿途有俏皮可愛的吉祥物擺設和色彩鮮明的民宅彩繪牆，為騎行過程增添滿滿趣味。此外，除特色河豚造型自行車外，還有小丑魚、章魚、鯨魚、螃蟹、鯊魚等海洋角色車殼，為旅程增添童趣與驚喜感。

觀旅局提到，最特別的是深澳鐵道自行車從12月起推出耶誕限定主題光隧道，以耶誕老公公、耶誕樹、雪人等主題光雕，搭配動畫編排，絢麗聲光效果帶來沉浸式的耶誕體驗，在享受自然風景、彩繪藝術和璀璨光雕的三重驚喜後，抵達深澳端月台還有好康。12月20日至27日期間到深澳鐵道自行車，完成騎程並於社群留下五星好評即可獲好禮。

觀旅局長楊宗珉表示，12月耶誕佳節期間，不妨安排來新北騎乘深澳騎鐵道自行車，無論是欣賞大自然的壯麗海景，沉浸鐵道文化之美，或是體驗隧道光影特效的奇幻氛圍，都能創造難忘佳節回憶，耶誕限定光雕將持續至12月30日。

深澳鐵道自行車邀請大家一同參加限定歡樂聖誕趴，共度歡樂時光。圖／新北觀旅局提供
深澳鐵道自行車邀請大家一同參加限定歡樂聖誕趴，共度歡樂時光。圖／新北觀旅局提供
青春山海線深澳鐵道自行車耶誕活動開跑，山海美景相伴，限定活動驚喜連連，暖冬奇旅。圖／新北觀旅局提供
青春山海線深澳鐵道自行車耶誕活動開跑，山海美景相伴，限定活動驚喜連連，暖冬奇旅。圖／新北觀旅局提供
凡於12月20日至27日期間搭乘深澳鐵道自行車，並於社群留下五星好評，即可兌換好禮。圖／新北觀旅局提供
凡於12月20日至27日期間搭乘深澳鐵道自行車，並於社群留下五星好評，即可兌換好禮。圖／新北觀旅局提供
光雕隧道光影流轉，透過動畫與燈光的交錯設計，帶來猶如置身奇幻世界的體驗。圖／新北觀旅局提供
光雕隧道光影流轉，透過動畫與燈光的交錯設計，帶來猶如置身奇幻世界的體驗。圖／新北觀旅局提供

新北 自行車 鐵道

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