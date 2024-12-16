新北深澳鐵道自行車 耶誕月推主題光雕隧道快閃趴

耶誕節將至，系列活動也持續，像新北除了歡樂耶誕城外，青春山海線深澳鐵道自行車也於12月起推出限定主題光雕隧道動畫。新北觀旅局表示，耶誕佳節期間可於深澳鐵道自行車體驗與壯麗海景與鐵道之美，限定光雕將持續至12月30日。

觀旅局指出，民眾到深澳鐵道自行車，可從最美觀海月台之稱「八斗子車站」出發，搭上最具特色俏皮河豚造型自行車，一邊騎乘欣賞遼闊如畫蔚藍海景，並探索沿途鐵道歷史，沿途有俏皮可愛的吉祥物擺設和色彩鮮明的民宅彩繪牆，為騎行過程增添滿滿趣味。此外，除特色河豚造型自行車外，還有小丑魚、章魚、鯨魚、螃蟹、鯊魚等海洋角色車殼，為旅程增添童趣與驚喜感。

觀旅局提到，最特別的是深澳鐵道自行車從12月起推出耶誕限定主題光隧道，以耶誕老公公、耶誕樹、雪人等主題光雕，搭配動畫編排，絢麗聲光效果帶來沉浸式的耶誕體驗，在享受自然風景、彩繪藝術和璀璨光雕的三重驚喜後，抵達深澳端月台還有好康。12月20日至27日期間到深澳鐵道自行車，完成騎程並於社群留下五星好評即可獲好禮。