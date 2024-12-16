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土城農民直銷站開幕 選購有機蔬菜外今起還有年菜試吃
農會常有不少產地直送的好食材，新北土城農會「農民直銷站」昨開幕，營運空間比起過往擴大，更方便民眾採購。今起也舉辦為期五天年菜試吃活動，讓民眾可品嘗到在地美食。
土城區農會自2019年設立「農村社區小舖」廣受好評，為擴大服務範圍，農會原址升級成「農民直銷站」，不僅將原本僅有3坪的空間擴展至12坪，還將原有不透光的空間改為明亮通透的玻璃設計；站內集結30位新北優質農友的有機蔬菜，為消費者提供新鮮、安全的選擇。
土城區農會表示，「農民直銷站」這裡不僅是農產品的銷售點，更是農民與消費者直接互動的平台。消費者可以輕鬆了解每一件產品的來源，透過購買在地產品支持在地農業，為農民創造更多收入。
土城區理事長林義隆指出，土城「農民直銷站」開幕消費滿額即能扭蛋，獎品豐富，特獎為土城區農會設計的擺接麵造型悠遊卡。12月15日至12月20日，只要來店並加入官方LINE就有好禮；12月16日至12月20日止，土城農會將辦為期五天年菜試吃活動，民眾可品味在地美食。
新北農業局長諶錫輝表示，新北在農村生產地及都會消費地成立20處希望市集據點及開拓26處小農鮮舖，協助農友打開通路，提供農友展售在地新鮮、安全農特產品，以及設立智慧希望市集，販售新北小農、青農商品及農村好物，發揮通路的價值。
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