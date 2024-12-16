快訊

台積電衝高20元 拉抬台股早盤漲逾200點

不甩反抗軍叫停！以色列閃電夜襲敘利亞 75次打擊摧毀軍事目標

超逼真新詐騙！假IG官方來信要求改密碼 3處可識別破綻

聽新聞
0:00 / 0:00

萬里山區「巨石陣」吸收能量？ 里民稱詭異、要求遷出去

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市萬里區大坪山區土地，被人用空心磚圍出許多圓形區域，多數種樹苗，但有堆放多顆巨石及疑似「布道」行為，令在地民眾感到不安。圖／張錦豪提供
新北市萬里區大坪山區土地，被人用空心磚圍出許多圓形區域，多數種樹苗，但有堆放多顆巨石及疑似「布道」行為，令在地民眾感到不安。圖／張錦豪提供

新北市萬里區大坪山區一大片土地，被人用空心磚圍出許多圓形區域，中心點種樹，少數放置巨石，並有疑似「布道」行為，令在地民眾感到不安。萬里區長黃雱勉今天說，農業局已認定非作農業使用，由地政局依法裁罰。

據了解，這一片土地共分成4個地號，面積超過4000坪，地主中有「致力於古文明之保存、古文明之再現、古文明之傳承為目標宗旨」的組織負責人，堆放巨石的用意在「吸收能量」。

萬里區雙興里長郭嘉書說，里內這塊土地今年4、5月間開始有動靜，有次曾一下子湧進上百個年輕人，堆放了很多空心磚，看起來有點像樹葬或是宗教儀式，沒有里民說這樣子擺放很好。晚上開車經過那裡，「如果你的心裡面沒有很堅強」，都會覺得很不舒服。

2、3個月前郭嘉書和區公所人員勘查災情時，剛好看到一堆人在那裡，曾去詢問對方土地的用途，吸收能量的說法很難讓人相信，大概也不是事實，希望市府民政局、殯葬管理處、地政局、農業局幫幫里民，釐清狀況，讓鄉親不要再憂慮好山好水的地方要完蛋了。

有雙興里民說，如果只用空心磚圍出許多圓形區域，不要有奇怪的擺飾，或是有人出現奇怪的動作，大家就會覺得還好，但現況很奇怪，大家才會出面抗議。也有人說，一開門就看到這些景象，有時還會出現一堆人，很不尋常。

新北市議員張錦豪日前曾邀市府相關單位前往會勘，指原本很漂亮的地方變成這樣很不好看。居民原本生活環境很好，現在突然多了好幾個「嫌惡設施」，當然讓人不舒服。過去巨石周圍的空心磚上還有許多石頭造型烏龜，更有詭異，現在已經搬走。

張錦豪表示，就他了解這些空心磚和巨石以教育研究為名的疑宗教組織所為，上網查詢這個組織多是負面訊息，「還有人整身弄成藍的」，不曉得是不是在做很奇怪的布道行為，難保那一天這裡也變成那個樣子，當地民眾希望這些團體趕快遷出去，土地恢復原狀，還給民眾安寧的環境。

新北市萬里區大坪山區土地，被人用空心磚圍出許多圓形區域，多數種樹苗，但有堆放多顆巨石及疑似「布道」行為，令在地民眾感到不安。圖／張錦豪提供
新北市萬里區大坪山區土地，被人用空心磚圍出許多圓形區域，多數種樹苗，但有堆放多顆巨石及疑似「布道」行為，令在地民眾感到不安。圖／張錦豪提供
新北市萬里區大坪山區土地，被人用空心磚圍出許多圓形區域，多數種樹苗，但有堆放多顆巨石及疑似「布道」行為，令在地民眾感到不安。圖／張錦豪提供
新北市萬里區大坪山區土地，被人用空心磚圍出許多圓形區域，多數種樹苗，但有堆放多顆巨石及疑似「布道」行為，令在地民眾感到不安。圖／張錦豪提供
新北市萬里區大坪山區土地，被人用空心磚圍出許多圓形區域，多數種樹苗，但有堆放多顆巨石及疑似「布道」行為，令在地民眾感到不安。圖／張錦豪提供
新北市萬里區大坪山區土地，被人用空心磚圍出許多圓形區域，多數種樹苗，但有堆放多顆巨石及疑似「布道」行為，令在地民眾感到不安。圖／張錦豪提供
新北市萬里區大坪山區土地，被人用空心磚圍出許多圓形區域，多數種樹苗，但有堆放多顆巨石及疑似「布道」行為，令在地民眾感到不安。圖／張錦豪提供
新北市萬里區大坪山區土地，被人用空心磚圍出許多圓形區域，多數種樹苗，但有堆放多顆巨石及疑似「布道」行為，令在地民眾感到不安。圖／張錦豪提供

張錦豪 萬里

延伸閱讀

買菜停車大不易 新北汐止中正市場週邊要增機車格

新北年花1.5億補助農漁會...連乒乓球賽也補助 議員批缺乏監督

新北汐止中正市場拆除重建 攤商搬中繼市場營業中

汐止社后頻停水團膳午餐差點做不出來 住戶怨要求改善

相關新聞

影／新北耶誕城演唱會巨星雲集！周末日逾20萬人次 攤位3天賺700萬

2024新北歡樂耶誕城最高潮「魔幻巨星耶誕演唱會」今第二晚，多個高人氣偶像團體接連登場，吸引眾多歌迷，市民廣場擠得水洩不...

萬里山區「巨石陣」吸收能量？ 里民稱詭異、要求遷出去

新北市萬里區大坪山區一大片土地，被人用空心磚圍出許多圓形區域，中心點種樹，少數放置巨石，並有疑似「布道」行為，令在地民眾...

閃耀新北1314跨河焰火 文化局曝11處最佳觀賞點

再過半個月就要迎接2025年到來，新北年度壓軸盛事「閃耀新北1314跨河煙火」31日在淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸登...

綠傳蘇巧慧選桃園 新北讓給林右昌？

2026市長選舉，傳出民進黨內點名，立委蘇巧慧是參選桃園市長活棋，被解讀是為民進黨秘書長林右昌選新北鋪路。林昨到板橋後埔...

北市大都更時代來臨 遭質疑5人做6人事

台北市「大都更時代」來臨，主責業務的都發局、建管處與更新處人才頻出走。公務員說，工作量增加，加上人力短缺，形成惡性循環。...

年輕人出走 北市人口雪崩下滑

台北市人口數去年5月一度回升破250萬，今年9月又跌到250萬以下，近5個月出現雪崩式下滑，單月最高1個月減3800多人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。