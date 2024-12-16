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閃耀新北1314跨河焰火 文化局曝11處最佳觀賞點

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
「閃耀新北1314跨河煙火」今年總發數超過3萬發，施放總時數長達13分14秒，與大家一起迎接嶄新的2025。突為焰火模擬圖。圖／新北市文化局提供
「閃耀新北1314跨河煙火」今年總發數超過3萬發，施放總時數長達13分14秒，與大家一起迎接嶄新的2025。突為焰火模擬圖。圖／新北市文化局提供

再過半個月就要迎接2025年到來，新北年度壓軸盛事「閃耀新北1314跨河煙火」31日在淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸登場，文化局推薦11處最佳觀賞點，可擁抱最佳視角。

「閃耀新北1314跨河煙火」時間是31日下午3時起至晚間9時30分，施放煙火時間為晚間8點25分，今年煙火數量增加至3萬發以上，施放總時數長達13分14秒，象徵「1314一生一世」，搶先與大家一起迎接嶄新的2025。

新北市文化局推薦11處最佳觀賞點，民眾可從不同角度欣賞跨河煙火的絕美瞬間。包括在淡水端，漁人碼頭的活動主舞台、油車口木棧道、海關碼頭以及金色水岸，都是理想的觀賞位置；在八里端，包含十三行博物館園區、八里北堤沙灘、十三行文化公園、觀海長堤賞鳥區、水筆仔公園、漫步廣場以及八里左岸公園，都是行家的選擇。

今年煙火秀以黃、藍、綠、紅四大色系展開煙火四大篇章，融合全新創作音樂，展現新北市的自然美景與人文情懷。施放前的倒數30秒，結合全台獨家的「雷射浮空倒數」與淡江大橋光雕秀，在燈光與色彩流轉間，營造跨年氛圍，帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。

精采亮點包括百發連發的跨河開幕秀、首創雙尺玉與水中爆破特效，還有以彩虹牆和五色牡丹煙火打造的視覺盛宴，燃放面寬達1公里，氣勢磅礡。

「閃耀新北1314跨河煙火」31日下午3時在淡水漁人碼頭、海關碼頭及八里左岸陸續展開，現場規畫多個主題區域，包括古蹟舞台、星光舞台、躍動舞台及永續舞台Recircus等，安排歌手演出、馬戲表演、親子互動、美食胖卡及特色市集。

交通管制將於下午4時啟動，建議民眾多利用大眾運輸工具前往，淡海輕軌將於跨年夜通宵營運，新北捷運公司轄下三條路線也將延長營運至42小時不間斷，並機動加開列車，確保疏運順暢。更多活動詳情，可至活動官網查詢。

「閃耀新北1314跨河煙火」今年12月31日晚間8時25分登場，新北市文化局推薦11處最佳觀賞點。圖／新北市文化局提供
「閃耀新北1314跨河煙火」今年12月31日晚間8時25分登場，新北市文化局推薦11處最佳觀賞點。圖／新北市文化局提供

漁人碼頭 舞台

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