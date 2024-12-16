綠傳蘇巧慧選桃園 新北讓給林右昌？

2026市長選舉，傳出民進黨內點名，立委蘇巧慧是參選桃園市長活棋，被解讀是為民進黨秘書長林右昌選新北鋪路。林昨到板橋後埔福德宮參拜時說，大家想太多了；但被問到有縣市首長經驗，較立委挑戰市長加分？林直言，「我想你講的是事實」，爭取參選意味濃厚。

國民黨立委葉元之直言，蘇選桃園擺明是民進黨部放話，好讓林右昌選新北，顯見民進黨內鬥激烈。

立委蘇巧慧表態參選新北市長已不是新聞，日前卻傳出蘇是參選桃園市長的活棋，被解讀是為林右昌選新北鋪路。林右昌昨說，大家都想太多，民進黨會依黨內機制、期程，提出適當且會勝選的人選。媒體追問，外界認為蘇巧慧選桃園，是黨內放風聲在欺負她？林僅說，「我們沒有任何評論」。

媒體問林右昌，在北部民進黨由立委挑戰市長勝選機率較低，若有縣市首長經驗較加分？林右昌一聽到馬上回說，「我想你講的是事實」，在大台北都會區的市民，對直轄市長候選人有更高期待、要求，外界解讀林此話爭取參選新北意味濃厚。

葉元之昨也與林右昌同框，赴板橋後埔福德宮參拜，但兩人互動冷。葉直指，民進黨現正內鬥，上周有民進黨黨部人士對媒體放話，說蘇巧慧的選區在鶯歌、樹林，叫做北桃園生活圈，所以較適合去桃園，這講法第一次聽到。

「擺明是民進黨黨部放話。」葉認為，讓蘇巧慧選桃園，好讓林右昌選新北，顯見民進黨內鬥激烈。

被點名選桃園是派系放話？蘇巧慧表示，感謝大家抬愛，覺得她表現不錯，不管新北和桃園有事情她一定都會努力、協力，「但2026的比賽，我報名的就是新北。」