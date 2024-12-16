北市大都更時代來臨 遭質疑5人做6人事

台北市「大都更時代」來臨，主責業務的都發局、建管處與更新處人才頻出走。公務員說，工作量增加，加上人力短缺，形成惡性循環。都發局說，將聯合五都向中央爭取都更危老獎金。

市長蔣萬安上任後加大力道推都更，不過主責都發局預算員額243人、缺額39位；建管處員額303人、缺額62名；更新處107人、缺額16位；北市住都中心也無滿編。

市議員苗博雅質疑，都發局5個人做6人的事，建管處4人做5人的工作量，更新處9人做10人事，「沒人怎麼大都更？」

有公務員坦言，年金改革制度上路後，公務員退休金所得替代率從75%降至60%，薪資、退休福利等誘因下降，招募優秀公務員愈來愈困難；再者是「提前退休潮」，造成經驗豐富人才流失。

市議員林亮君說，如果市府增加新的都更方案，案件持續進來，基層根本做不了；市議員李柏毅提議，可依接案量補貼，建請中央提高員額。

建管處長虞積學說，建管處業務常會產生糾紛，成立違建爭議處理委員會後，已降低同仁壓力。他說，許多同仁具建築師執照，進建管處磨練一段時間後選擇自行開業。建管處同仁平均薪資4萬多元，若民間營建業景氣好，願留公部門建管體系就更少。

都發局長簡瑟芳表示，公務員薪資固定，獎金須有法源依據，市府3年前已向中央爭取都更、危老獎金，中央考量要全國一體適用，退件未同意。北市已經書面蒐集五都意見，預計本周邀各都主管單位討論，盼凝聚共識。