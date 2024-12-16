23青年共居 少了冷漠多了人味

新北市城鄉局2年多前在土城員和社宅開啟全台第一個青年共居實驗計畫，23名年輕人分住同樓層雅房，共用廚房、衛浴、客廳等空間，包含公共區域燈幾點關、打破碗盤要不要賠、帶朋友來住收多少浴廁費等，透過討論建立共識及默契，類家人生活模式少了冷漠，多了人味互動，營造共同的家。

33歲林琪老家在台中，北漂多年，2022年10月成為員和共居第一批住戶，目前在台北市立文獻館工作。林琪在2017年曾是新北青銀共居計畫一員，當時與素昧平生的阿公、阿嬤同住，她坦言，要一起生活確實不容易，學習包容與尊重是第一課。

林琪說，在這個23人組成的大家庭中，每個人各司其職為家付出，擅長的事情做到最好，不擅長的事情可向其他人請教，例如有住戶很重視環保議題，便帶領大家養成清洗塑膠袋，再重複使用習慣。

互助、分享也是共居一大特點。林琪說，有住戶某日急需一條黑色皮帶便在群組求助，果然很快得到回音，有住戶半夜忘帶門禁卡，一發出訊息，馬上有人熱心解圍；曾有住戶身體不適昏倒，立刻被鄰居發現。

這處共居空間的廚房裡有個超大中島，晚餐時段，4個IH爐常同時在烹煮，住戶邊做菜邊聊天。雞蛋、容器、餐具都是共用的，使用共購蛋會酌收6元。

周筱珍住最小房型，室內5、6坪，租金3500元，比起周邊租金，相當佛心。她說，親民房價不是她選擇共居最大原因，而是享受共居樂趣，住一起有太多事要分擔，有足夠熱忱才能持續。

26歲徐瑞伯最近剛入住共居空間，他說，住戶之間能否合得來，關鍵在於對共居是否有一樣的動機及想像。

要住進青年合作共居空間，除年紀、收入門檻，還要經過面談，現住戶也會加入面談行列。NGO團體OURs都市改革組織扮演「二房東」角色，秘書長彭揚凱說，國外共居模式很成熟，台灣剛起步，其實這就是一種居住文化，既然是實驗計畫代表可以容錯，放手讓住進來的年輕人學習自我管理是一種民主練習。

新北市城鄉局長黃國峰說，社宅數量提升，開始有了質的變革，如何在住戶間營造社區感及共居意識是重中之重，近年新北社宅引入不同方案，之後在三重、蘆洲也會有共居規畫，將共居精神複製到更多社宅。