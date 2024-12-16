年輕人出走 北市人口雪崩下滑

台北市人口數去年5月一度回升破250萬，今年9月又跌到250萬以下，近5個月出現雪崩式下滑，單月最高1個月減3800多人，近年遷出者以30至50歲居多。民代要求市府正視人口流失原因，研議因應對策。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指出，北市日間活動人口比戶籍多70萬人，很多新北、桃園人白天通勤到北市上班；北市夜間活動也比戶籍多10餘萬，代表有實際住北市但沒設戶籍，市府應透過政策誘因，讓這些人可以設戶籍，才不會與社會福利脫節。

彭建議，留住年輕人的方法，除提供平價社宅，市府近年大力推都市更新，房子變新也助長房價，促使年輕人離開，人口政策應與居住、都市更新政策一併思考。

據統計，北市人口今年1月251萬1886人，隨即逐月下降。從2022年遷出人口分析，遷出年齡40至50歲1萬5647人最多；其次30至40歲是1萬3982人；20至30歲8987人；50至60歲9649人。

市議員陳宥丞說，「脫北現象」明顯，與年輕人婚後買不起房有關。民政局坦言，人口遷徙有推力、吸力，推力的確是房價太高，外縣市吸力是交通運輸便捷，工作、生活可分屬不同縣市。

陳宥丞以身旁親友為例，他在內湖長大，國中同學剩少數留在內湖生活，成家後紛紛搬往新北、桃園，原因就是北市房價太貴，若政府不研議對策，日後誰來照顧高齡長輩。市議員曾獻瑩說，原預期內湖南港選區下一屆可望增1席議員，近月當地人口也在流失，增加席次恐落空。

民政局長陳永德坦言，北市人口數從今年1月開始減少，流失主因是物價高、房價貴，許多人沿著捷運、高鐵等軌道建設遷出，8成遷到新北、1成多往桃園，流動有地緣性，如萬華遷到板橋較多，內湖、南港遷往汐止等，隔一個縣市房價親民很多。