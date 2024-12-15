冷氣團影響 北投溫泉業績增、硫磺谷泡腳池人氣旺

受大陸冷氣團影響，氣溫下降。北投溫泉業者說，這2天泡湯客房銷量較上週末增加約2成；北市產發局統計，硫磺谷溫泉泡腳池今天湧入約1700人，較非冬季平均800人翻倍成長。

中央氣象署表示，今天受大陸冷氣團影響，台灣西半部及東北部整天都偏冷，3000公尺以上高山有結冰及霧淞發生。

許多人在天冷時喜歡來趟泡湯、泡腳療癒之行，北投水美溫泉會館表示，與上個週末相比，這週泡湯客房銷量增加約2成，與11月整月平均相比更成長3成，甚至今天下午4時後抵達的客人都要排隊到晚間8時才有湯可泡。

北投水美溫泉會館指出，往年冬天不只假日來客數多，平日也有許多想避開人潮或消化特休假的客人，天氣適合時甚至中午後就要現場排隊，建議民眾先上官網預訂泡湯，就不用到現場慢慢等。

今年9月新開幕的北投晶泉丰旅也發現相同趨勢，除了館內強調健康養生的泡湯體驗逐漸受到旅客青睞，這週末在冷氣團加持下，住房率皆超過9成，16間獨立湯屋更是人潮絡繹不絕，還創下客房最高一天退房後整理再入住3次的紀錄。

另方面，台北市北投區硫磺谷溫泉泡腳池和復興公園溫泉泡腳池，常是民眾取暖首選。產發局告訴中央社記者，受到天冷影響，復興公園溫泉泡腳池園區在非冬季時節，平均入園民眾人數約400人，今天寒冬雖僅開放1池泡腳，也吸引約1000人入場。

另外，北投區硫磺谷溫泉泡腳池目前水源和水溫都充裕正常，非冬季時節訪客數約800人，今天則湧入近1700人到訪。

台北市工務局公園路燈工程管理處管理的北投公園露天溫泉浴池，同樣因溫度下滑業績上升，管理單位表示，浴池平時多是長輩常客來報到，且集中在平日泡湯，這週末則有許多年輕散客入場，每天總來客數都破千人，一度快把整個池坐滿。