影／新北耶誕城演唱會巨星雲集！周末日逾20萬人次 攤位3天賺700萬

2024新北歡樂耶誕城最高潮「魔幻巨星耶誕演唱會」今第二晚，多個高人氣偶像團體接連登場，吸引眾多歌迷，市民廣場擠得水洩不通。新北市府表示，開城至今已超過500萬人次，這兩天演唱會每天都超過20萬人次，前陣子耶誕市集營業額也新高；民代建議，也可移地辦理，讓效益更加擴散。

魔幻巨星耶誕演唱會「圓夢之夜」由男團Energy開場，吸引大批歌迷朝聖，表演經典曲目「放手」、「Come On」及「Ra-Men Song」組曲，充滿活力的節奏讓現場宛如「大型能量補給站」，而「星期五晚上」的招牌16蹲更是讓全場沸騰，氣氛瞬間嗨到最高點。接著icyball冰球樂團、BOOM！怪物星人、洪暐哲、理想混蛋Bestards、AcQUA源少年R.Y.G.、宇宙人、Ozone等明星團體接力演唱多首耳熟能詳的神曲。

演唱會最後，由超人氣樂團告五人Accusefive帶來壓軸演出，將驚喜演唱新歌「從未見過的海」及「好不容易」和「愛人錯過」等多首神曲，預計屆時又將吸引歌迷們大合唱，讓現場成為大型KTV。

另外，耶誕城高人氣也帶動耶誕市集高買氣，市府今年保留6個耶誕市集攤位給花蓮，市長侯友宜也曾到攤位前打氣。新北經發局長盛筱蓉表示，當時促銷廣受民眾支持，也希望藉此振興花蓮商家，3天營業額就將近45萬元，100個攤位3天就進帳700萬元，是近兩年新高。

有些民眾反映，今年耶誕樹設計沒有「耶誕感」，且燈光秀不如以往，還是之前有迪士尼的風格好。不過也有民眾認為今年創新，若老是如以往設計就沒意思。

市議員戴瑋姍表示，演唱會辦了很多年，每年差不多，受益的也大多是周圍百貨公司，建議市府不只要創新，更可以移地辦理，都之前市府都沒同意過。市議員林國春則認為，因為今年擴大辦理，所以好像感覺人變少，事實上是人潮外溢到府中商圈、湳雅夜市等地，甚至吸引很多中南部民眾旅遊後再往下個點。

新北觀旅局長楊宗珉表示，耶誕城、演唱會辦了很多年，有些民眾會覺得每年差不多，人潮都不錯，開城至今天結束預計會有510萬人次，這兩天演唱會每天都有20萬人次以上，耶誕城IP也有很多不同模式，相關設計布置也每年都有變化，讓展現方式更多元。