臭爆進退兩難！花博公廁穢水「直接噴出」 管理方：起蓋清理後復原

有網友指出，北市圓山花博週末舉辦耶誕市集，疑因人潮多造成花博公廁化糞池無法疏通，穢水直接噴出。負責園區管理的會展基金會表示，經緊急清潔和起蓋清理，今天已恢復正常。

有民眾在社群媒體Threads上發文並附上影片指出，花博公廁前的化糞池口不斷湧出黃色穢水，導致現場臭氣熏天，甚至連公廁內也遭殃，造成想使用的民眾進退兩難。這則發文引發網友熱議。

台北市會展產業發展基金會今天透過新聞稿表示，北市酒泉街公廁前陰井昨天下午因圓山園區人潮使用頻繁，累積未及分解的衛生紙及污物將通往支幹管口堵塞，進而發生間歇性溢流。

會展基金會指出，事發後便加派清潔人力清理周遭，並於晚間園區活動結束後，協同台北市衛工處及相關廠商人員到場起蓋清理，衛工處並支援大型通管水車，將此污水井支線通往主幹管的管路進行清洗，所有作業於昨天深夜11時53分改善完成。今天已恢復正常使用，未再發生溢流情形。

針對後續處理，會展基金會表示，將持續進行3項處理作業，首先是公廁放置垃圾桶，原配合民國106年世大運及中央環境部衛生紙直接排放政策，雖已購買可溶解衛生紙，但為避免未及溶解衛生紙及污物堵塞管路，自113年12月15日起，酒泉街、爭艷館公廁已全面置放垃圾桶並宣導衛生紙丟入垃圾桶內。

其次，陰井提升工程方面，會展基金會已協請衛工處共同配合廠商，進行圓山區域試挖遭掩埋支幹管陰井及提升工程。

最後，污水管清管部分，酒泉街公廁外陰井設計屬直接排放衛工管，未經過化糞池，待陰井提升工程後，同步進行陰井管路清洗作業。