花博市集入口竟成「水肥展示區」 民眾聞到惡臭嚇壞：好想吐

台北市花博公園14、15日舉辦為期2天的聖誕祝福市集，吸引大批民眾共襄盛舉，卻也使公廁流動率暴增，除了人潮湧入市集，連戶外地面上的排水孔也都溢出「屎水」，嚇得民眾趕緊錄影提醒用路人。

一名居住在台灣的日本網友在Threads上分享一段影片，只見畫面中地上的排水孔蓋不停湧出屎水，且不停地蔓延至周圍，畫面曝光後不少網友驚呼，「隔著螢幕都聞得到味道」、「好想吐，想聞花香變屎味」、「這是屎喔？我剛剛踩過去…」；還有人笑稱花博化為「花肥展示區」、「讓觀光客看到好丟臉」。

知情民眾透露，之前有舉辦過萬人活動的經驗，被警告過人流眾多的景點，每半年都要抽一次水肥，「最少一年要抽一次，現在政府推行可溶解衛生紙，大家都習慣把衛生紙丟進馬桶，化糞池變得更容易滿，導致堵塞溢出」。

「新北市政府環境保護局」也曾在官網公告， 依據《廢棄物清理法》規定，化糞池的污物應每年至少清除一次，並委託經核備的廢棄物清除機構處理。除了能夠避免堵塞、散發惡臭之外，還能提升污水處理設施的功能，延長使用壽命；且清理後需取得「廢棄物清除許可機構清運記錄表」，並向當地環保局申報，避免遭到懲處。