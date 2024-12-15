立院明審選罷法 葉元之今福德宮參拜與罷團隔條馬路相望

立法院內政委員會預計明日排審選罷法修法「加一」版本，即罷免票數須高於當選票數。國民黨立委葉元之今說，明天「加一」的版本與上周院會要通過版本不同，「加一」這案已經討論許久，盼明日能就法條部分處理，並讓會議順利進行。

葉元之今赴板橋後埔福德宮參拜，恰好與罷免葉元之的攤位，隔著一條馬路相望。罷免團體志工說，現已連署525份，12月都將在府中設攤，未來也會在浮洲設攤；葉則說，他來的路上有看到攤位，認為罷免團體後面定有民進黨支持。

而內政委員會明日預計排審選罷法修法「加一」版本，葉說，明天的法案跟上周一院會想要通過的法案，是不同的版本，上周的版本是連署要附身分證，意即連署要加嚴格，避免死人連署，而明天內政委員會要討論是「加一」的版本，是希望罷免票要高於當初的得票一票，才算罷免成功，因此是不一樣的案子。

葉也說，明日這案已經討論很久，上周也討論到晚上7、8時，大家都充分發言，希望明天可以針對法條的部分做處理，盼明天的會議可以順利。