傳蘇巧慧新北、桃園活棋 葉元之揭綠內鬥：擺明是放話
距離2026選戰仍有2年，藍綠黨內各懷鬼胎。表態參選新北市長的立委蘇巧慧，近期傳出是新北、桃園市長人選活棋。國民黨立委葉元之說，「這講法我真的第一次聽過」，擺明是民進黨部放話，要蘇去選桃園，讓林右昌參選新北，直指民進黨內鬥激烈。
葉元之今赴板橋後埔福德宮參拜，與民進黨秘書長林右昌同框，兩人幾乎零互動。葉元之被問及如何看蘇、林兩人，他直說民進黨現正在內鬥，上周有民進黨黨部人士對媒體放話，說蘇巧慧的選區在鶯歌、樹林，叫做北桃園生活圈，所以蘇比較適合去桃園，「這種講法我真的第一次聽過。」
「這就擺明是民進黨的黨部放話」，葉認為，是要蘇巧慧去桃園就好，新北就讓林右昌來選。葉說，離選舉還這麼久，2026年11月才要選市長，2024年的12月初，民進黨就已經鬥到這麼激烈，且蘇巧慧現在也沒有什麼心在國會，她每次投票都常常缺席。
葉元之還不忘建議蘇巧慧稱，看動作是不是要大一點，不然的話一直被欺負，不如動作大一點展現決心。
至於國民黨的市長人選，葉強調，現在時間還有點早，通常國民黨的動作不會這麼快，他說時任副市長的侯友宜，選市長是在2018年2月，當年2月他才實質參選，認為沒有必要這麼早，而有心要參選的人，他們慢慢在平常工作上累積能量，快到選舉的時候，大家就來爭取，透過民調或其他機制，選出最有勝選機會的人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言