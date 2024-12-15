被問有縣市首長經驗選新北加分？林右昌馬上回：是事實

2026地方選戰各陣營磨刀霍霍，外界點名有意參選新北市長的民進黨秘書長林右昌，今被問及民進黨北部由立委挑戰市長，勝選機率較低，有縣市首長經驗較加分？林右昌直說，「我想你講的是事實」，大台北都會地區民眾對直轄市候選人有更高期待、要求。

林右昌今赴板橋後埔福德宮參拜，由副秘書長何博文、議員山田摩衣、黃淑君陪同參拜，立委葉元之也現身出席。林被問及是否為2026選戰佈局，他說身為黨的秘書長，賴清德主席在各地有非常多宗教的行程，他也會代表主席到各地慰問鄉親，感謝所有賴總統、民進黨的支持者，沒有任何一個地方說特別去，各地都會去。

傳出表態參選新北市長的立委蘇巧慧要參選桃園，林說，大家都想太多，民進黨會依照黨內機制、期程，提出適當且會勝選的人選，將會按照他們的期程佈局。媒體追問，外界認為蘇巧慧要去選桃園，是黨內放風聲在欺負她？林僅說，這個我們沒有評論。

媒體詢問，民進黨在北部由立委挑戰市長，勝選機率較低，是否有縣市首長經驗較加分？林右昌說，「我想你講的是事實」，在大台北都會區的市民，對直轄市長候選人其實有更高的期待、要求，但我們會依照黨的提名機制，依照期程來進行，包括明年7月全代會會通過提名的條例。

「大家不要一直都在想著選舉」林右昌說，身為執政黨，今年1月13日才選舉完，2026年還有蠻長時間，現在國內外政經局勢，包括在立院國民黨不斷提出濫權或擴權的法案，最近國民黨主席朱立倫還下令財劃法、選罷法、憲訴法要強行通過，將影響、限縮人民的權利。