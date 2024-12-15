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網紅走鐵道罰1萬 他嘆十分老街最多人違反鐵路法景點

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
賴男曾分別在十分車站鐵道、三貂嶺鐵道，放天燈、行走遭罰2萬，拒繳遭強制扣薪。圖／宜蘭分署提供
賴男曾分別在十分車站鐵道、三貂嶺鐵道，放天燈、行走遭罰2萬，拒繳遭強制扣薪。圖／宜蘭分署提供

台鐵平溪線旁的新北十分、平溪老街，每逢假日都有不少放天燈民眾，但其實不能在鐵道上拍照或放天燈，否則可依照鐵路法規定，處一萬到五萬元的罰鍰。警方表示，因為火車進站時速度都很慢，且有大聲鳴笛提醒，遊客多會往兩旁避開，危險性不高，目前主要以勸導為主，如果聽導不聽才會開罰，但近年來開罰件數並不多。

台鐵平溪線十分、平溪站前進站前鐵道旁都有設置警告牌，寫著「禁止行人通行」，違者依鐵路法處一萬到五萬罰鍰。但沒有火車時，還是不時可見到遊客在鐵道上放天燈，直到火車進站才散開。

過去曾有開罰案例，賴男曾在107年三月間在十分車站鐵道上為遊客放天燈、拍照，遭裁罰一萬元。後來又在108年再度走在三貂嶺附近鐵道，再遭裁罰一萬元，但他兩筆罰鍰均未繳納，被移送法務部行政執行署宜蘭分署執行扣薪，直到今年三月才將罰鍰全部清償。

另外，步道達人網紅Tony去年月在新北平溪鐵道旅行，從三貂嶺火車站行經鐵路橋維修便道；今年五月遭交通部鐵道局依違反鐵路法規定，裁罰一萬元。Tony曾拍攝影片指出，平溪線的十分老街是最多人違反「鐵路法」的景點，應修法將十分老街設為「天燈區」，火車來了旅客要離開鐵道，等火車離開才能放天燈。

但立委廖先翔說，三貂嶺火車站與一般旅遊景點不同，是當地居民通行的必經通路，今年五月在立院有提案修改鐵路法，對路線、橋梁設置與地方民眾及救災通行，應因地制宜給予彈性，但仍需由主管機關另訂辦法規範。

平溪 火車站 鐵道

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