台灣一貫道信徒在陸被逮 侯友宜籲包容宗教信仰

新北市長侯友宜今天針對3名台灣一貫道信徒在中國大陸被逮捕一事表示，宗教自由必須要得到保障，呼籲中國大陸要尊重包容不同的宗教信仰。

中國大陸國台辦證實3名台灣一貫道信徒在陸被逮捕。侯友宜接受媒體聯訪時針對此事表示，宗教自由必須要得到保障，呼籲中國大陸要尊重包容不同的宗教信仰，主管機關陸委會、海基會一定要拿出更具體的行動，來協助國人能夠順利返國。

侯友宜今天上午前往一貫道濟仁佛院參拜，並致贈「道法自然」匾額，象徵萬物遵守天地自然法則。

侯友宜指出，濟仁佛院長年恪守中華文化、弘揚一貫道道義。長期關懷老弱、濟助貧病醫療，也辦理清寒子女獎助學金、舉辦專題演講，促進文化交流。感謝濟仁佛院致力發揚傳統文化義理，促進社會良善。