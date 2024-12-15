侯友宜赴三峽濟仁佛院 贈匾「道法自然」
新北市長侯友宜今上午赴一貫道濟仁佛院參拜，並致贈「道法自然」匾額，象徵萬物遵守天地自然法則。他表示，感謝佛院長期扶弱濟貧，也辦清寒子女獎助學金，致力發揚傳統文化義理，促進社會良善。
侯友宜指出，濟仁佛院是一貫道重要組線，長年恪守中華文化、弘揚一貫道道義；濟仁佛院長期關懷老弱、濟助貧病醫療，也辦理清寒子女獎助學金、舉辦專題演講，促進文化交流，感謝濟仁佛院致力發揚傳統文化義理，促進社會良善。侯表示，很感動今天天冷，一早還有眾多信徒熱情歡迎，這邊很寬敞、風景很漂亮，建築又雄壯威武，看起來很有氣派。
新北民政局表示，一貫道以敬天地、禮神明，愛國孝親、尊師重道為宗旨，以化人心為良善、促進世界大同為目標。濟仁佛院屬一貫道發一崇德的台北道場，為彭老點傳師帶領團隊發願而建，坐落於三峽靈山寶地，由國內知名設計師操刀，整體規畫宏偉莊嚴。
民政局補充，明明上帝又稱為無極老母，其寫法為「母」正轉九十度，即中字加兩點，一貫道認為之宇宙萬物造物主，眾神眾生靈性之母，其無形無相、無始無邊，與宇宙天地運行之道同在。
民政局指出，每年農曆的3月、6月、9月及11月的15日為四季老母大典，象徵崇敬天地、禮神明及感念之恩，道親亦於此日檢視自身修行、誠心懺悔，祈求四季平順、國泰民安。
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