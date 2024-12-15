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耶誕城演唱會防踩踏 新北警大動員維安 侯友宜到場慰問
2024新北歡樂耶誕城重頭戲魔幻巨星耶誕演唱會於昨晚及今晚連2天舉辦，吸引許多民眾造訪。新北警為維護民眾安全及會場秩序，防止踩踏事件發生，動員大批警、民力維安。市長侯友宜昨晚率警察局長廖訓誠到場慰問，感謝警員及民力團體的辛勞。
新北警表示，新北歡樂耶誕城自11月15日開城起已經過了近30天，除了絢爛的造景燈飾、主題燈光秀外，每週均有不同主題的耶誕系列活動，吸引各地民眾造訪參觀。
昨天晚間新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」正式登場，八三夭、孝琳 Hyolyn、告五人等多位重量級卡司均到場演出，各地民眾不畏低溫湧入市民廣場，將現場氣氛炒熱到最高。
新北警也動員大批警、民力維持會場安全及交通秩序，每日針對活動現場派遣鑑識人員進行場地偵檢外，並利用無人機進行空中監控掌握即時狀況。同時派遣婦幼隊、少年隊、警犬隊及騎警隊加強維護現場婦幼、少年安全。另外為了防止踩踏事故，現場也部署「防踩踏」維安警力，做好各項安全措施的準備。
新北市長侯友宜昨晚與警察局長廖訓誠前往耶誕城現場，慰問執勤警員及民力團體，並送上熱湯、蛋糕與水果等慰問品，表達對警員及民力弟兄們辛勞的感謝。警察局長廖訓誠也表示，新北警將結合義警、民防及義交等協勤力量，強化會場周邊的交通疏導及維安，確保交通順暢及民眾安全。
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