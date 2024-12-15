北市大都更時代工作量大、人力缺 公務員嘆：惡性循環

北市「大都更時代」來臨，主責業務的都發局、建管處與更新處人才卻頻頻出走，市府當務之急得要解決人力荒困境。公務員坦言，退休制度改革的影響、重大事故與法規改革、民意需求大增、配合民眾時間加班服務等，都是工作量增加的原因，加上人力短缺，形成惡性循環。

建管處一位公務員直言，社會變遷和重大事故使得業務量激增，例如都更政策的推動、老舊建物安全檢查需求增加及各類公共安全事故的發生，尤其法規改革更讓建管處需處理更多的審查、勘驗、檢查與監管工作。在新增業務需求、現有人力資源之間的矛盾加劇，工作壓力隨之上升，影響員工士氣。

他也提到，隨著市民對居住品質和安全的要求提高，建管處需處理更多違建查報、施工安全管理、建築物公安等業務及1999等急通報案件處理，回應民意、民眾需求的業務量上升，增加工作負荷。而且，人力短缺致使現有同仁負擔加重、壓力增，影響工作效率與士氣，進而造成更多人才流失的惡性循環。

更新處方面，近2年離職率與往年平均相比未逾20%，但離職原因多和中央一級機關升遷、考試分發、退休及返鄉就業等有關。

一名更新處公務員說，為配合民眾時間，都更說明會得安排在非上班時間的晚間或假日，使得他們得加班舉辦；都更涉及眾多民眾與建商間不信任的權益層面，更新處需費時溝通、說明、協調，還有雪片飛來的陳情信函也要妥善回應，變成原本做不完的工作就會延誤，永遠都做不完。

就有公務員分析，退休制度改革的影響造成缺額困境，一是「降低職位吸引力」，年金改革後，公務員退休金的所得替代率逐年降低，最高從75%降至60%，導致公務員退休待遇減少，降低公職對潛在求職者的吸引力。

他說，再者是「提前退休潮」，部分現職公務員為避免新制影響，選擇於改革前或改革初期提前退休，造成短期內經驗豐富的人才大量流失，進一步加劇人力短缺問題；三為「招募困難」，退休制度改革後，公務員的薪資與福利競爭力下降，難以吸引優秀人才加入，導致新進人員補充不足，無法填補離職人員的空缺。