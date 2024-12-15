全台首例青年合作共居 類家人擦出有趣火花

新北市城鄉局2年多前在土城員和社宅開啟全台第一個青年共居實驗計畫，23名年輕人分住同樓層雅房，共用廚房、衛浴、客廳等空間，包含公共區域燈幾點關、打破碗盤要不要賠、帶朋友來住收多少浴廁費等，透過討論建立共識及默契，類家人生活模式少了冷漠，多了人味互動，一起營造共同的家。

青年合作共居位於員和社宅的2樓，鄰近捷運海山站，交通機能不錯，26間房清一色是雅房，目前入住23戶，住戶年齡18至40歲不等。

33歲林琪老家在台中，北漂多年，2022年10月成為員和共居第一批住戶，目前在台北市立文獻館工作。林琪在2017年也曾是新北青銀共居計畫的一員，當時與素昧平生的阿公、阿嬤同住一個屋簷下，她坦言，要一起生活確實不容易，學習包容與尊重是第一課。

林琪說，在這個23人組成的大家庭中，每個人各司其職為家付出，擅長的事情做到最好，不擅長的事情可向其他人請教，例如有住戶很重視環保議題，便帶領大家養成清洗塑膠袋，再重複使用的習慣。

互助、分享也是共居一大特點。林琪說，有住戶某日急需一條黑色皮帶便在群組求助，果然很快得到回音，有住戶半夜回家忘帶門禁卡，一發出訊息，馬上有人熱心解圍；曾有住戶身體不適昏倒，立刻被鄰居發現。

這處共居空間的廚房裡有個超大中島，晚餐時段，4個IH爐常同時在烹煮，住戶可以邊做菜邊聊天，氣氛溫馨。雞蛋、容器、餐具都是共用的，36歲住戶周筱珍負責買蛋，看到蛋剩不多，便要採買補充，冰箱門上有住戶名牌，每取走一顆蛋就在盒子裡放入名牌，使用共購蛋會酌收6元。

周筱珍目前住的是最小房型，室內5、6坪，租金3500元，比起周邊租金，算相當佛心。周筱珍在教育基金會當專案經理，她說，親民房價不是她選擇共居最大原因，而是享受共居樂趣，住在一起有太多事要一起分擔，必須有足夠熱忱才能持續。

26歲徐瑞伯老家在台中，最近剛入住共居空間，他說，住戶之間能否合得來，關鍵在於對共居是否有一樣的動機及想像。

有住戶說，共居生活兼具開放性及個人隱私空間，是剛剛好的社群關係。有住戶形容，共居像天空中一群鳥一起飛，振翅的氣流會讓飛行較省力。