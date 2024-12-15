想住進來要經過面談 共居世代隱然成形

要住進新北青年合作共居空間，除年紀、收入門檻，要經過面談，目前的住戶也會加入面談行列，確認動機及對共居的想像。NGO團體OURs都市改革組織扮演共居空間「二房東」角色，秘書長彭揚凱說，國外類似的共居模式已很成熟，台灣剛起步，其實這就是一種居住文化，既然是實驗計畫代表可以容許錯誤，放手讓住進來的年輕人學習自我管理，也是一種民主練習。

台灣年輕人面臨的居住困境包括買不起、租不好，一般社宅中籤率低，青年合作共居開啟另一條路，只要願意多做一些事，就有機會住進比市價親民的房子，可使用寬敞公共空間，還能享受家的溫馨。

青年合作共居主打共同生活、自治營運，彭揚凱說，每月住戶例會是最高決策單位，新北市城鄉局、OURs都市改革組織都很樂於放手讓住戶內部自行溝通，形成一股風氣，也能強化凝聚力。

彭揚凱說，OURs都市改革組織一方面督促政府多蓋社宅，對社宅治理也提出多元方案，希望透過共居實驗，改善社宅居住文化，在員和青年合作共居計畫中，居民有很高的自主性及參與權，此一模式是台灣第一例，希望未來有機會在新北其他社宅，或其他五都推動。

「這是一種交換，但不是貨幣交換，而是願意互動與付出的交換！」彭揚凱說，有意願入住者，除了年紀、收入等條件要符合，最主要關卡是面談，必須對共居有一定認知與想像，否則面談過後很可能被打回票。

彭揚凱不諱言，有人入住後覺得不適應而退租，也有人因生涯規畫或轉職收入超過門檻而搬離，青年合作共居計畫持續2年多，許多第一批住戶還在，最長可住6年，這些元老級住戶成為最佳代言人，會參與新住戶的面談，並透過社區的IG等管道，招募志同道合室友，也積極參與員和社宅社區回饋活動，讓更多人看見共居世代的活力。

新北市城鄉局長黃國峰說，社宅數量持續提升，更開始有了質的變革，如何在住戶間營造社區感及共居意識是重中之重，近年新北社宅引入不同方案，如青年共居、青年創新回饋、服務性入住等，希望能營造更具合作精神的社區氛圍。