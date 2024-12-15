又現脫北潮？ 北市人口近月血崩下滑 去年這年齡層出走最多

北市人口數原去年5月回升250萬以上，今年1月達251萬1886人，不過9月又跌破250萬以下，近5個月降幅又血崩式下滑，，單月最高1個月降3千8百多人，民政局長陳永德坦言戶籍遷出多，據111年數據統計，北市遷出年齡就以30至50歲最多。

北市議員陳宥丞質疑，台北市脫北人口這麼多的原因，可能與年輕人結婚後買不起房遷出有關，甚至因房價太高被迫離開長輩，到外縣市買房遷居其他縣市，北市府應該要進一步分析年齡層、原因，並且研議相關對策。

根據統計，台北市人口數，今年1月北市人口達251萬1886人，不過隨即逐月下降，今年8月跌至250萬2093人，9月跌破250萬，僅剩249萬8210人，10月剩249萬5096人、11月更掉近2千人僅剩249萬3210人。如果以近5個月的人口下降人數，今年7月下降2036人、8月降2638人、9月3882人，10月3114人，11月則下降1886人。民政局分析是戶籍遷出數太多。

根據最新的111年遷出人口數年齡層統計，北市遷出最多的年齡是40至50歲，遷出人數有1萬5647人；其次為30至40歲，去年遷出1萬3982人；至於20至30歲遷出數8987人；50至60歲遷出數9649人。

陳宥丞也舉自身周邊親友為例，他在台北內湖長大，但現在國中同學，只剩下少數還留在內湖，其他同學結婚成家後，紛紛搬到新北、林口、桃園等外縣市，原因都只有一個，就是北市房價太貴，他質疑，若政府不研議對策，難道北市要打造變紐約，白天到台北上班，晚上變空城，以後誰來照顧高齡化的長輩，質疑這是很可怕的現象。

議員曾獻瑩也說，原本預期內湖南港選區下一屆可以增加一席議員，但近月港湖人口數也往下掉，是否可能無望，民政局回應，以過去數據為例，台北市各行政區少最多的是大安區，以111年為例，遷徙人口有6853人，其次是士林4900人、北投區4025人、文山區4018人，不過應該與這幾個區的人口也是全北市最多區域，母數大遷徙人數也較多。

民政局長陳永德坦言，台北市人口數從今年1月開始都在減少，人數比較多的有3千多，有的則是幾百人，因素有很多，不過主要還是因北市物價高、房價貴，許多人都沿著捷運高鐵等軌道建設遷出，包括8成遷到新北、1成多遷出到桃園，透過軌道運輸通勤上班。不過遷出戶籍也跟區域有關，如萬華到板橋比較多，南湖南港遷出到汐止等，因為隔一個縣市房價便宜很多。

民政局戶籍科長劉嘉鳳表示，之所以大安等區遷出人口多，是因這幾個行政區是台北市人口數最多行政區，至於人口遷徙是人民自由，也一定會有人口的推力及吸力，她坦言，北市人口推力的確就是房價太高，台北市的房價所得比其他縣市高很多，要不吃不喝好幾年才買得起房，至於外縣市的吸力就是交通軌道運輸便捷，北市府也都有持續研議因應方案。