北市事多、錢少留不住才 議員：沒人怎麼大都更時代？

台北市長蔣萬安喊出「大都更時代」，然而主責單位的工作量大、待遇不如中央或民間，人才頻頻出走，都發局、建管處與更新處的缺額共達上百人，議員要求研議首都加給、獎金制度與擴編員額等因應。都發局說，將聯合五都向中央爭取都更、危老的獎金。

都發局公務員預算員額243人、缺額39位；建管處預算員額303人、缺額62名；更新處預算員額107人、缺額16位；台北住都中心也無滿編。議員苗博雅指出，都發局5個人做6個人的事，建管處4個人做5個人的事，更新處9個人做10個人的事，直呼沒人怎麼大都更時代？

議員許淑華直言沒人敢來；林亮君認為，如果市府一直增加新的都更方案，案件持續進來，基層根本做不了。王閔生憂挖角老問題，北市如何進行大都更時代？建議可有額外的獎金制度，留住人才。李柏毅提議，北市公務員處理案件多、壓力大，可依所接案量補貼，也建請中央提高員額。

建管處長虞積學說，建管處業務是雙方的利益爭執，常會產生糾紛，包含建照科、違建處理科處理爭議多的發照、違建查報等核心業務；成立違建爭議處理委員會後，已降低同仁面對協調的壓力。他坦言補人實質效益不大，許多人具建築師執照，進建管處磨練，再出去開業，民間往往得面臨菜鳥承辦人。

虞積學表示，建管處平均薪資4萬多元，與中央應該差個2、3萬元，民間營建業景氣的話，願意留在建管體系的人就更少。因此盼透過提高約聘僱的薪資，讓他穩定留在公務體系。

更新處長詹育齊分析，缺額集中在審議案最多的更新事業科，其次是關於都市更新單元畫定的更新企畫科，兩個重點科室的人員增加較為困難，因他們是經更新處訓練完成的人才；且公務員薪水依規定，有些同仁會到中央等處。台北住都中心說，與國家住都中心的待遇相差約10%。

都發局長簡瑟芳說，北市推動社宅的數量為全國最多，因此都發局缺額集中在住宅工程科、住宅企畫科。

她指出，公務員薪資固定，獎金給予須有法源依據、依規定中央主管機關要同意，3年前已向中央爭取都更、危老的獎金，給予實質審議都更、危老的同仁，目前僅北市提出，中央考量全國一體適用等因，退件未同意。都更、危老案多集中六都，北市已書面蒐集五都意見，預計下周邀集各都主管單位開會討論，盼透過共識向中央建言。

簡瑟芳也希望，提高約聘僱人員的薪資，尤其行政法人的台北住都中心，其薪資制度較為彈性，看有無機會提高與國家住都中心一樣，降低人才外流現況。