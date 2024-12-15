新北環狀線復駛 首日運量逾6萬人次

新北環狀線本月12日恢復全線通車後，使用旅次人數快速回流，復駛首日運量達6萬764人次，相較地震中斷期間日均運量2萬9056人次，成長超過109%。另為增加捷運周邊機車停車格周轉率，明年3月永和頂溪站等8處周邊路段實施收費，解決機車格久占問題。

新北捷運公司表示，復駛後運量超越去年日均運量5萬9726人次，其中進站人數前5名分別為景安站、板橋站、頭前庄站、大坪林站及新北產業園區站。

新北捷運公司指出，昨天和今天為新北耶誕城演唱會，運量可望再提升。新莊、中永和及新店地區民眾可轉搭捷運環狀線至板橋站；三重蘆洲地區民眾可搭新蘆線於頭前庄站，轉乘環狀線至板橋站；林口、五股、泰山地區民眾可搭乘捷運機場線，在新北產業園區站轉乘環狀線至板橋站。

另外，新北市約有近40萬餘格公有機車車格，但未全數納入收費管理，不少機車格都被民眾長期久占，尤其捷運站等熱點車格周轉率趨近零，民眾找不到車位。市民蔡小姐說，收費能提高找到車位機會，建議火車站也納入檢討。

交通局停車營運科長許芫綺說，捷運江翠站等8處周邊機車車格收費管理後，周轉率提升到1.7轉，明年3月將再新增永和頂溪站、三重菜寮站與新店十四張歷史公園等8處周邊路段停車格收費；市府也推出機車路邊停車定期票、每日1張單及行動支付優惠措施，定期票每張399元。