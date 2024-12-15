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北市職場霸凌難成案 議員：震懾力不足

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
兩名疑似遭主管霸凌的台北市警局人員日前在聲援者陪同下，前往勞動部陳情。本報資料照片
兩名疑似遭主管霸凌的台北市警局人員日前在聲援者陪同下，前往勞動部陳情。本報資料照片

台北市近3年職場霸凌申訴案件超過1449件，今年634件，件數增加，但申訴案中僅5件移送裁處。議員直指執法震懾力不足，勞工認為重罰才是唯一良策，勸導和輔導都無濟於事。勞動局期望中央明確界定職場霸凌行為及責任，也會加強對雇主的輔導與教育。

1449件申訴案包含言語衝突、肢體衝突、態度不友善及排班或獎金爭議等，議員曾獻瑩指出，目前法律對職場霸凌缺乏明確定義，多依「職業安全衛生設施規則」第324條之3中「身體或精神上不法侵害」處理。勞動局接獲申訴後，不針對個案事實調查，而是透過勞動檢查，確認雇主是否依規完成危害辨識及風險評估表、辦理教育訓練等預防措施。

曾獻瑩說，近3年申訴案件逐年上升，但勞檢處主要要求雇主限期改善，未改善者才移送裁罰，最高罰款僅15萬元，今年僅5件移送，裁罰比例過低。

「沒有定義什麼是霸凌，是中央立法的問題。」議員陳宥丞說，台北市應該勇敢向中央提出，明確定義職場霸凌的相關法規，並讓地方政府有參考依據和執行力。

鄭姓勞工指出，申訴者提出被霸凌，勞動局會檢查是否完全遵守法令，但若沒有重法、重罰，甚至還給雇主改善期，行政單位對職場霸凌可說毫無拘束力，若兩手一攤，勞工只能走法院，對勞權完全沒有保障。

北市勞動局指出，部分案件可能涉及違反勞基法或性騷擾，會依照其他法令處置。今年移送裁罰的5案均屬於雇主未妥善改善，執法目的在於促進雇主改善工作環境，裁罰並非唯一手段，但將檢討現行執行機制，包含加強對雇主的輔導與教育，期望明確界定職場霸凌行為責任後，建立更透明性與監督力的稽查制度。

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