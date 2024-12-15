聽新聞
0:00 / 0:00

樹癌清創噴藥 成功搶救珍貴病株

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
被列為新北市珍貴樹木、編號第148號的雀榕，曾經因褐根病傾倒，景觀處當時貼出公告，請民眾不要靠近，避免褐根病擴散。圖／新北市景觀處提供
被列為新北市珍貴樹木、編號第148號的雀榕，曾經因褐根病傾倒，景觀處當時貼出公告，請民眾不要靠近，避免褐根病擴散。圖／新北市景觀處提供

褐根病傳染力強，當樹木出現病徵時，往往已病入膏肓，但是也有成功救治的案例。新北市農業局表示，淡水滬尾礮台園區大樹群、新北市編號148號珍貴樹木雀榕，經過搶救以後，病情未再擴散，樹木健檢狀況良好。

農業局說，若發現疑似感染病株，可通報林試所林木疫情鑑定與資訊中心協助診斷，也可由市府提供專家學者協助。

2016年滬尾礮台園區大樹陸續罹患褐根病，農業局依照防治SOP處理，包括鋸除地上部、清除病株殘體，土壤燻蒸消毒，共計清除了園區440平方公尺內13棵病株，之後未再有其他樹木染病。

2019年新北市第148號珍貴樹木雀榕被發現傾倒，查看後確認罹患褐根病，樹根腐爛倒塌，考量公眾的安全及樹木保護，當時先派員修剪病枝、根系清創噴藥，最後成功搶救，今年7月樹木健檢狀況良好。

農業局說，褐根病感染樹木根部，但多數只能觀察樹木的地上部，仰賴經驗判斷樹木狀況；治療染病植株時，須將罹病樹木的根部與周圍的健康樹木阻隔，避免疫情擴散，將土壤中的病根撿拾乾淨，施撒預防藥劑，再作土壤的燻蒸消毒，樹木就有存活機會。

成功 疫情

延伸閱讀

桃園南昌動保園區啟用 張善政：對毛小孩更有愛的城市

新北珍貴樹種罹患「樹癌」也能成功救治 農業局曝解方

雙北合作復育雷公蛙 三芝與石門野放1千隻

復育極危植物葦草蘭 新北培育3千株實生苗回野地

相關新聞

樹癌清創噴藥 成功搶救珍貴病株

褐根病傳染力強，當樹木出現病徵時，往往已病入膏肓，但是也有成功救治的案例。新北市農業局表示，淡水滬尾礮台園區大樹群、新北...

兒童新樂園歡慶10歲生日 同年同月同日雙胞胎同歡切蛋糕

兒童新樂園今天歡慶10歲生日，一路規畫、催生的北市前市長郝龍斌與北市副市長林奕華今到場共襄盛舉，北捷更邀請與兒樂同年同月...

新北珍貴樹種罹患「樹癌」也能成功救治 農業局曝解方

褐根病又被稱作「樹癌」，傳染力強，當樹木出現病徵時，往往已經病入膏肓，但也有成功救治的案例。新北市農業局舉例，位於淡水的...

冷氣團南下挾境外汙染 北市環局示警空品不良

冷氣團南下挾帶境外汙染，北市環保局今指出，北市一般空品測站皆達不良等級（AQI>100），指標汙染物為細懸浮微粒，北市府...

影／兒童新樂園10歲生日慶 郝龍斌讚是兒童快樂天堂

台北市前市長暨新未來基金會董事長郝龍斌、台北市副市長林奕華等官員下午出席慶祝臺北市兒童新樂園10歲生日活動，兒童新樂園自...

復育極危植物葦草蘭 新北培育3千株實生苗回野地

新北農業局今天表示，以往全台野外族群不到100株的極危植物葦草蘭，經公私合作復育3000株實生苗，回到貢寮區水梯田、汐止...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。