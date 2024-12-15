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樹癌清創噴藥 成功搶救珍貴病株
褐根病傳染力強，當樹木出現病徵時，往往已病入膏肓，但是也有成功救治的案例。新北市農業局表示，淡水滬尾礮台園區大樹群、新北市編號148號珍貴樹木雀榕，經過搶救以後，病情未再擴散，樹木健檢狀況良好。
農業局說，若發現疑似感染病株，可通報林試所林木疫情鑑定與資訊中心協助診斷，也可由市府提供專家學者協助。
2016年滬尾礮台園區大樹陸續罹患褐根病，農業局依照防治SOP處理，包括鋸除地上部、清除病株殘體，土壤燻蒸消毒，共計清除了園區440平方公尺內13棵病株，之後未再有其他樹木染病。
2019年新北市第148號珍貴樹木雀榕被發現傾倒，查看後確認罹患褐根病，樹根腐爛倒塌，考量公眾的安全及樹木保護，當時先派員修剪病枝、根系清創噴藥，最後成功搶救，今年7月樹木健檢狀況良好。
農業局說，褐根病感染樹木根部，但多數只能觀察樹木的地上部，仰賴經驗判斷樹木狀況；治療染病植株時，須將罹病樹木的根部與周圍的健康樹木阻隔，避免疫情擴散，將土壤中的病根撿拾乾淨，施撒預防藥劑，再作土壤的燻蒸消毒，樹木就有存活機會。
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