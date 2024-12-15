防樹倒風險 新北建置褐根病地圖

褐根病俗稱「樹癌」，為台灣常見的樹木危害，衍生公安問題，目前多為逐一排查，難判斷分布情形與熱點區域。新北市府計畫2026年建置褐根病地圖，可針對熱區優先清查，控制擴散風險，颱風來臨前可優先加固，減少倒塌風險。專家認為，有助於及時發現，阻止對外擴散。

罹患褐根病的樹木容易發生風倒，甚至無風自倒。農業部林試所統計，2023年全國疫情通報2461件，褐根病1224件、近5成；今年統計至前天，全國通報案件2840件，褐根病1755件、逾6成，明顯增加。

以新北為例，褐根病通報較多區域為新莊、三重、中和。新北市農業局表示，近年加強宣導，通報件數因而增加，目前樹木採屬地管理，每年4、5月汛期前或颱風前，區公所等維管單位要目視巡查。

不過，農業局表示，褐根病多採逐株巡查，無優先順序，無法針對高風險區加強盤查，恐導致感染情況加劇，將建置褐根病地圖，蒐集全市褐根病熱點區，記錄發生位置、罹病樹木現況、基本資料，並顯示該點位是否已防治；未來將開放民眾上傳通報，可即時發現。

農業局指出，透過視覺化圖像，可供維管單位、巡查人員及專家學者，掌握盤查的優先順序及風險，地圖完成後，可優先巡查過去曾感染過褐根病地區，再向外延伸巡查，不至於亂槍打鳥。

樹藝師陳鴻楷說，褐根病菌主要傳染的來源是病株殘根，靠病根與健康根接觸感染，只要阻止二者接觸並殺死或去除土壤中的感染病殘根，就可達到防治效果；他認為褐根病地圖的建立有助於及時發現、阻止對外擴散，在第一線的樹木管理非常重要。