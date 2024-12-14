低溫難擋新北耶誕城人潮 市府夜訪街友送溫暖

受大陸冷氣團影響，新北今晚氣溫約攝氏12度，但仍難擋歌迷粉絲熱情，備齊禦寒衣物湧入市民廣場追星，聆聽耶誕城演唱。社會局則夜訪街友致贈禦寒物資，勸導入住安心旅館避寒。

2024新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」今晚6時起開唱，因眾星齊聚，雖天氣嚴寒低溫，許多粉絲歌迷仍到會場支持與聆聽。

記者現場觀察，大螢幕看板顯示氣溫攝氏12度，觀眾雖不若往年般擠爆廣場寸步難移，但晚間仍有眾多歌迷穿著保暖衣物，在舞台區周邊熱情參與。

陳姓歌迷告訴記者，她不怕低溫，特地準備圍巾、口罩、毛衣外套，提早擠入舞台前方，支持首位演唱歌手艾怡良。

在2樓迴廊，由社會局安排的身心障礙者專區，歌迷穿著厚夾克，不畏風寒乘坐輪椅欣賞表演，社會局也貼心準備熱飲禦寒。

社會局說，除安排歌迷聽演唱會，另啟動街友與獨居長輩低溫關懷行動，結合消防局、警察局、地方區公所志工隊，在街友聚集點和公園等，探視慰問並提供外套、毛帽、暖暖包及泡麵等禦寒物資。

社會局表示，因低溫怕街友出意外，勸導他們入住中途之家或安心旅館避寒。街友外展中心也備有冬季衣物、熱湯及熱食，並有洗澡空間供街友使用。

三重紳士協會今晚於光興市民活動中心，舉辦關懷街友歲末惜福餐會，發放物資與義剪、義診等服務。

消防局則提醒居家用電、用火及使用熱水器等安全，避免意外發生。