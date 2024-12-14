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「光映淡水」點亮海關碼頭 巨蛇光廊吸睛民眾搶拍

中央社／ 新北14日電

淡水古蹟博物館今天舉辦光映淡水點燈儀式，光影廊道照亮碼頭，民眾搶拍稱讚好美，有人看到藝術裝置「響尾屁屁蛇」後說：「這個屁屁很可以，好有創意。」

新北市立淡水古蹟博物館在淡水海關碼頭舉辦「2024光映淡水－無垠之光」點燈儀式，新北市文化局副局長于玟說，光映淡水已邁入第4年，逐漸成為淡水冬季品牌活動，今年以「無垠之光」為主題，為這片土地注入光影與文化底蘊，尤其之後淡江大橋完工，能讓更多人看到淡水的美。

儘管晚間淡水氣溫下探攝氏13度、飄下細雨，不過仍有不少民眾前來同歡，在點亮的藝術裝置「響尾屁屁蛇」與光影廊道前拍照。

住永和區的王小姐告訴中央社記者，原本就計畫週末要到淡水，特意做好保暖來欣賞，點燈很漂亮，還配合明年生肖蛇年，蛇的設計意象非常特別，小孩拍得很開心。

淡水古蹟博物館表示，由藝術家王俊淵親自操刀設計、耗時5天手工綁燈的光影廊道，即日起到明年2月16日每天下午5時到晚間10時點燈，隨著光流動方向欣賞，就像一隻巨蛇穿梭其中。

淡水古蹟博物館說，12月每週末都有活動，12月21、22日有「耶誕市集音樂會」，12月28、29日有「特展體驗活動」，12月31日則有「閃耀新北1314跨河煙火活動-古蹟舞台」，詳細活動資訊可上淡水古蹟博物館官網或社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。

古蹟博物館 淡水

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