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兒童新樂園歡慶10歲生日 同年同月同日雙胞胎同歡切蛋糕

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市前市長郝龍斌（左一）與台北市副市長林奕華（右一）等官員今天下午出席兒童新樂園10歲生日活動，現場也邀請與兒樂同年同月同日出生的10歲雙胞胎代表切蛋糕。記者蘇健忠／攝影
台北市前市長郝龍斌（左一）與台北市副市長林奕華（右一）等官員今天下午出席兒童新樂園10歲生日活動，現場也邀請與兒樂同年同月同日出生的10歲雙胞胎代表切蛋糕。記者蘇健忠／攝影

兒童新樂園今天歡慶10歲生日，一路規畫、催生的北市前市長郝龍斌與北市副市長林奕華今到場共襄盛舉，北捷更邀請與兒樂同年同月同日出生的雙胞胎一起分享喜悅。另外，兒樂一系列生日優惠即日起至明年元旦，包含「一日樂Fun券」8折、10歲小壽星免門票入園等。  

現為新未來基金會董事長郝龍斌回憶，他曾承諾於台北市長任內，一定要替所有台北市兒童打造一個快樂天堂，就是兒童新樂園，當時在時任教育局長林奕華、捷運局共同努力下，於他卸任前一個多禮拜開幕，希望透過這些遊戲設施，讓孩子有一個值得回憶的童年；自己現在每個禮拜經過，聽到孩子的聲音，就覺得很安慰。

生日活動更邀請與兒童新樂園同樣2014年12月16日出生的雙胞胎同歡，贈送價值2000元的兒童新樂園一日樂Fun券10張，他們也在現場與郝龍斌、林奕華與北捷總經理黃清信等人開心切下生日蛋糕，分享生日喜悅給園內大小朋友。

另外，兒童新樂園今年12月31日也會舉辦跨年活動，屆時將有精彩煙火秀；士林區義信里長許立丕透露，屆時將會秀出士林夜市美食的圖案，歡迎大小朋友離開兒童新樂園後，也能到士林夜市逛逛，刺激商圈買氣。

北捷表示，兒樂10歲生日優惠，即日起至明年1月1日含「一日樂Fun券」全面8折、160元，凡購買該票券者可不限次數暢玩園區13項大型遊樂設施，另10歲小壽星免門票入園，同年同月還加碼贈送兒樂號小火車搭乘券2張。

兒童新樂園今天歡慶10歲生日。記者林佳彣／攝影
兒童新樂園今天歡慶10歲生日。記者林佳彣／攝影
兒童新樂園今天歡慶10歲生日。記者林佳彣／攝影
兒童新樂園今天歡慶10歲生日。記者林佳彣／攝影
台北市前市長郝龍斌（左一）與台北市副市長林奕華（右一）致贈價值2000元的兒童新樂園一日樂Fun券10張，給與兒童新樂園同樣2014年12月16日出生的雙胞胎。記者蘇健忠／攝影
台北市前市長郝龍斌（左一）與台北市副市長林奕華（右一）致贈價值2000元的兒童新樂園一日樂Fun券10張，給與兒童新樂園同樣2014年12月16日出生的雙胞胎。記者蘇健忠／攝影

兒童新樂園 生日

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