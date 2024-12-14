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新北珍貴樹種罹患「樹癌」也能成功救治 農業局曝解方

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
根部噴灑藥劑以防止褐根病擴散。圖／新北市景觀處提供
根部噴灑藥劑以防止褐根病擴散。圖／新北市景觀處提供

褐根病又被稱作「樹癌」，傳染力強，當樹木出現病徵時，往往已經病入膏肓，但也有成功救治的案例。新北市農業局舉例，位於淡水的滬尾礮台園區大樹及珍貴樹木雀榕，都是成功救治且至今仍狀況良好案例。

2016年，淡水古蹟博物館內的滬尾礮台園區大樹，陸續發現罹患褐根病，農業局當時獲知後，立即依照防治的SOP處理，包括鋸除地上部、清除病株殘體，以土壤燻蒸方式消毒，共計清除園區內13株病株、面積440平方公尺，疫情已獲得控制，未再有其它樹木染病。

另一案例，是2019年4月22日，被列為新北珍貴樹木第148號的雀榕，被發現有傾倒狀況，景觀處與林試所到場查看後，確認雀榕是因褐根病，導致樹根腐爛倒塌，考量公眾安全及樹木保護，當時先派員修剪病枝、根系清創噴藥，排除公安之虞，並避免病菌擴散，也成功搶救，今年7月健檢結果狀況良好。

農業局說明，要做治療，必須將罹病樹木的根部，與周圍的健康樹木做阻隔，避免繼續擴散，並將土壤中的病根撿拾乾淨，施撒預防藥劑，後續再作土壤的燻蒸消毒，樹木就有機會繼續存活。

因褐根病的感染是感染樹木的根部，除非經驗足夠，才有辦法判別檢驗根部是否染病。農業局表示，新北是屬地原則，在每年4、5月汛期之前或是颱風前，要求公所、水利、文化局等各個維管單位，要巡查負責的範圍，有些會每天目視巡視，若發現疑似感染的病株，可通報林試所診斷，或尋求市府提供專家學者協助。

據林試所統計，2020年全國疫情通報案2900件，褐根病1282件；2021年2933件，褐根病1351件；2022年3133件，褐根病995件；2023年2461件，褐根病1224件；今年2840件，褐根病1755件。

以新北為例，較多通報褐根病的區域為新莊、三重、中和，農業局表示，近年透過宣導及課程教學褐根病病徵，維管單位更加認識褐根病，並知道要去通報確認是否為褐根病，因此通報次數增多。

被列為新北市珍貴樹木、編號第148號的雀榕，曾經因褐根病傾倒，景觀處當時貼出公告，請民眾不要靠近，避免褐根病擴散。圖／新北市景觀處提供
被列為新北市珍貴樹木、編號第148號的雀榕，曾經因褐根病傾倒，景觀處當時貼出公告，請民眾不要靠近，避免褐根病擴散。圖／新北市景觀處提供

成功 林試所

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