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雙北合作復育雷公蛙 三芝與石門野放1千隻

中央社／ 新北14日電

新北市農業局今天表示，與台北市立動物園合作復育雷公蛙，今年在三芝區與石門區農地，野放1000隻。另外，也營造適合的棲地環境，並在保育區移除外來種斑腿樹蛙101隻。

農業局長諶錫輝日前在市政會議報告，公司協力移除綠水龍、斑腿樹蛙、小花蔓澤蘭、互花米草等外來物種，並復育瀕危物種台北赤蛙、烏來杜鵑、台灣百合、豔紅鹿子百合、葦草蘭。

諶錫輝今天接受中央社記者電訪表示，雷公蛙學名台北赤蛙（Hylaana taipehensis），以往是台灣西部山坡地、水田、草澤和埤塘的常見小型蛙類。隨環境開發數量逐漸稀有，被列為珍貴稀有保育類野生動物。

他說，與北市動物園以人工飼養復育雷公蛙，據統計，2023年在三芝區、石門區野放200隻。2024年於棲地野放1000隻雷公蛙，持續監測已可見野放個體在棲地活動，期盼讓族群穩定棲息。

農業局說，雷公蛙對陸地環境及水質汙染非常敏感，今年在三芝大坑地區修復風災受損田埂，增加不同深淺水域，並推廣生態友善農業，讓雷公蛙有更多機會選擇棲地。

農業局說，今年度調查2處棲地水域，累積調查發現有13種蛙類83隻次，顯示野放區域的環境生態友善。另也在原生蛙種保育區，移除外來物種斑腿樹蛙共101隻。

至於明年，農業局回應記者詢問表示，營造友善耕作、取得棲地環境最困難，將持續與中央合作並向農民宣導，在石門區有機農場復育雷公蛙棲地，同步探討葦草蘭是否適合在當地復育，增加生物多樣性。

動物園 復育 野放

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