復育極危植物葦草蘭 新北培育3千株實生苗回野地

新北農業局今天表示，以往全台野外族群不到100株的極危植物葦草蘭，經公私合作復育3000株實生苗，回到貢寮區水梯田、汐止、金山區野地復育，增加遺傳多樣性，不被自然淘汰。

新北市農業局今天回應中央社記者詢問表示，葦草蘭（Arundina graminifolia）為蘭科植物，外形如小型竹子而得名，又稱竹葉蘭。開花時，花形似粉紅色小鳥隨風晃動，也稱「鳥仔花」。

農業局說，葦草蘭以往是平原或淺山常見的蘭花，主要分布在中、北部海拔1000公尺以下山區，或平地路旁向陽草原、田野、田壟邊或岩石地形，常與禾草混生。

近年因棲地開發與生態環境改變，一度在全台野外族群不到100株，屬於國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄（IUCN、紅皮書）列為極危（CR）等級植物。

農業局說，葦草蘭全台野生族群僅存3處，其中2處位於新北市雙溪區及貢寮區水梯田壁邊；市府與林業及自然保育署、人禾環境倫理發展基金會、生物多樣性研究所合作，實驗室留下容易適應的品系，成功培育出約3000株實生苗。

農業局表示，在野外自然繁衍，產生的基因型不同，有助於遺傳多樣性，才不會被自然淘汰。3000株復育於貢寮區、雙溪區、公路局新北汐止段、金山區法鼓山文理學院。

目前，在貢寮區吉林一帶水梯田復育，地方農民參與照護，形成生態保全產業鏈。除此，農業局也與貢寮國小合作，在校園種植與照顧、記錄，讓學童瞭解其生態習性與特徵，因農民全年在水梯田蓄水耕作，才能維持棲地所需類型。