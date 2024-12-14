2024 臺北「金」標籤馬拉松 12/15盛大登場

照片取自臺北市政府

「2024臺北馬拉松」將於本週日在臺北市政府前廣場盛大開跑，今年晉升為世界田徑總會（WA）「金標籤」賽事，全國規模最大的馬拉松賽成為金標籤賽事後吸引了更多國內外跑者爭相參賽，一同將來到首都臺北市做年末驗收。週六（14日）率先登場去年廣受好評的「3公里歡樂早餐跑組」，並增設「9公里世壯運加油組」，提前為「2025雙北世界壯年運動會」暖身；週日（15日）的正式賽將有2萬8,000名跑者參賽，其中國際跑者達4,380位，歷年最多。

體育局表示，「2024臺北馬拉松」從世界田徑總會(WA)菁英標籤晉升為金標籤認證賽事。本屆前來的16位標籤認證菁英選手，其中來自肯亞的 Brimin KIPKORIR，個人最佳成績為2小時04分鐘53秒，是所有選手中成績最快的，他在近期賽事都能維持 在2小時07分鐘內，有很高機會打破2020年創下的場地紀錄（2小時09分鐘18秒）。

體育局補充，「臺北馬拉松」是國內跑者的年終測試賽，今年眾多國內頂尖好手前來參賽。馬拉松男子組部分由「黑色閃電」蔣介文，去年以2小時22分30秒奪下國內男子組冠軍，當時因為惡劣氣候及較多逆風路段，沒能突破個人最佳成績。今年晉升為 WA 金標籤賽事，邀請來衣索匹亞選手 Gebiyanesh Ayele GEDAMU（女子/個人最佳成績為2小時21分22秒），與其實力相當，期望藉由這些實力較接近或略優於臺灣菁英選手的競爭下，衝破自身關卡，再創個人最佳；馬拉松女子組部分，去年以2小時56分41秒奪得后冠的陳逸寧，這次以賽代訓，備戰即將到來的大阪國際女子馬拉松。不過衛冕之路並非輕鬆，除了2022 年冠軍雷理莎擺脫傷病回歸外，更是要碰頭在今年萬金石馬拉松女子組拿下冠 軍的「不死鳥」謝千鶴。頂尖好手間的相互較量，勢必會讓這場競賽更加精彩。

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