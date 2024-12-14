外籍色情業者入侵新北住宅區 公安小組：斷水電不姑息

照片取自新北市政府

為有效遏止色情場所進駐住宅區，杜絕不肖業者假借養生館名義掛羊頭賣狗肉，企圖掩護非法性交易場所，新北市政府公共安全稽查小組本週至樹林某家住宅區養生館，祭出鐵腕執行斷水斷電處分，以宣示執法不停歇之決心，並維護民眾居住安寧及安全。

依據都市計畫法新北市施行細則規定，住宅區經營養生館從事瘦身美容業並非禁止事項，然而業者卻涉嫌利用觀光簽證，媒介年輕外籍女子來台從事有非法之性交易行為企圖以合法掩護非法，違反都市計畫法之規定，市府迅依都市計畫法第79條規定處以罰鍰，併同就該場所執行斷水及斷電處分，以展現市府貫徹公權力、打擊違法業者的決心與魄力。

城鄉發展局表示，這已是新北市府公共安全聯合稽查小組從106年至113年，就違反都市計畫法進行的第24處違規案件強制斷水電，其中包含21處違規視聽歌唱業及3處妨礙風化案件，被斷水斷電的違規案件均位於人口較密集區，且經常有喝酒鬧事、噪音擾鄰等情事，因此透過加強執法，讓市民安居樂業。

新北市政府再次呼籲，土地及建物之使用均須遵守都市計畫法新北市施行細則的相關規定，住宅區禁止從事所有色情服務等行業，凡經查獲一律依法裁處，情節重大者會立即採取必要強制作為，以展現市府貫徹公權力的決心與魄力，相關業者勿抱持僥倖心態、以身試法。

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