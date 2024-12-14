快訊

才熱戀外籍男友 郭雪芙突喊「即將當媽」焦慮：不知何時要生

南韓憲政問題正開始…尹錫悅「彈劾通過」即刻停權 政局恐持續不穩

南韓政局動盪 北韓卻異常反應遲鈍？專家分析背後意義

外籍色情業者入侵新北住宅區 公安小組：斷水電不姑息

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

為有效遏止色情場所進駐住宅區，杜絕不肖業者假借養生館名義掛羊頭賣狗肉，企圖掩護非法性交易場所，新北市政府公共安全稽查小組本週至樹林某家住宅區養生館，祭出鐵腕執行斷水斷電處分，以宣示執法不停歇之決心，並維護民眾居住安寧及安全。

依據都市計畫法新北市施行細則規定，住宅區經營養生館從事瘦身美容業並非禁止事項，然而業者卻涉嫌利用觀光簽證，媒介年輕外籍女子來台從事有非法之性交易行為企圖以合法掩護非法，違反都市計畫法之規定，市府迅依都市計畫法第79條規定處以罰鍰，併同就該場所執行斷水及斷電處分，以展現市府貫徹公權力、打擊違法業者的決心與魄力。

城鄉發展局表示，這已是新北市府公共安全聯合稽查小組從106年至113年，就違反都市計畫法進行的第24處違規案件強制斷水電，其中包含21處違規視聽歌唱業及3處妨礙風化案件，被斷水斷電的違規案件均位於人口較密集區，且經常有喝酒鬧事、噪音擾鄰等情事，因此透過加強執法，讓市民安居樂業。

新北市政府再次呼籲，土地及建物之使用均須遵守都市計畫法新北市施行細則的相關規定，住宅區禁止從事所有色情服務等行業，凡經查獲一律依法裁處，情節重大者會立即採取必要強制作為，以展現市府貫徹公權力的決心與魄力，相關業者勿抱持僥倖心態、以身試法。

聚傳媒

權力 都市計畫

延伸閱讀

有效釋車位 新北明年再增7捷運站1景點機車格收費管理

新北淡水崁頂里劃分說明會 增新崁里及新市里

彰化埤頭鄉樂米公園動土 打造稻田堡壘遊戲場

「半套性交易」藏身樹林民宅...樓上當宿舍 新北查獲逾20名按摩女

相關新聞

冷氣團南下挾境外汙染 北市環局示警空品不良

冷氣團南下挾帶境外汙染，北市環保局今指出，北市一般空品測站皆達不良等級（AQI>100），指標汙染物為細懸浮微粒，北市府...

影／兒童新樂園10歲生日慶 郝龍斌讚是兒童快樂天堂

台北市前市長暨新未來基金會董事長郝龍斌、台北市副市長林奕華等官員下午出席慶祝臺北市兒童新樂園10歲生日活動，兒童新樂園自...

復育極危植物葦草蘭 新北培育3千株實生苗回野地

新北農業局今天表示，以往全台野外族群不到100株的極危植物葦草蘭，經公私合作復育3000株實生苗，回到貢寮區水梯田、汐止...

新北歡樂耶誕城演唱會今晚登場 韓國碧昂絲孝琳壓軸

2024新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」今晚6時在市民廣場開唱，除了艾怡良、陳華、李東軒、熊仔、白安、鼓鼓呂思緯、蕭...

造福夜歸族！589往返基隆汐止南港16日起增晚間9時班次

589路公車自今年8月起延駛到基隆百福社區提供服務，往返汐止、南港搭乘更方便，589路平日末班車為晚間6時45分發車，常...

北市今年職場霸凌僅5件送裁罰 議員批：執法震懾力不足

台北市近3年職場霸凌申訴案件超過1449件，市議員指出申訴案件逐年上升，類型涵蓋言語衝突、肢體衝突、態度不友善及排班或獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。