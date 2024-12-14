轉角遇見孔子 陽明教養院創作展六藝賦新意

陽明教養院今天起至明年2月16日舉辦創作展，以「轉角遇見孔子」為主題，從身心障礙者角度看儒家推崇的六藝，將傳統思想賦予趣味、活力和藝術元素。

北市社會局今舉行「轉角遇見孔子」陽明教養院創作展，今天起至2025年2月16日，將與台北孔廟及富邦公益基金會合作，在大龍峒孔廟舉辦畫展，透過身心障礙者的角度，將傳統儒學精神及藝術創作，呈現在創新的藝術作品上。

社會局表示，展覽核心在於以教養院學員的創意，將儒家推崇的六藝（禮教、音樂、射箭、駕馬車、書法、數學）從古典框架中解放，透過學員畫筆將傳統儒學思想賦予趣味、活力和藝術元素。

展覽亮點之一是「穿越時空的旅者」由18名學員共同創作，以「御」為主題，展現出古人駕駛現代跑車與馬車並肩於大馬路上的有趣場景，古代宮殿和現代摩天大樓相互交錯，象徵傳統技藝與現代生活的交融。

社會局指出，今年也是陽明教養院美術社成立10週年，展覽的Slogan「每個轉角，充滿無限可能；每種視角，都值得被看見」正是這份信念的最佳詮釋。