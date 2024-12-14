新北歡樂耶誕城演唱會今晚登場 韓國碧昂絲孝琳壓軸

2024新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」今晚6時在市民廣場開唱，除了艾怡良、陳華、李東軒、熊仔、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治及八三夭，並由「韓國碧昂絲」孝琳Hyolyn壓軸，預料將擠爆會場。提醒民眾盡量搭乘大眾交通運輸工具前往。

新北市觀旅局表示，今晚由「金曲歌后」艾怡良以改編版Last Christmas開場，還會演唱空頭支票及寂寞無害等情歌；接著由「新生代小天后」陳華登場，並以高傳唱度的「想和你看五月的晚霞」結尾。

李東軒則接續深情演唱「全部都是你」和「其實我...」等抒情曲，緊接著「饒舌鬼才」熊仔帥氣獻唱「存活」、「ABC」及」「才子」等經典饒舌曲目。

「創作才女」白安化身為璀璨彩色耶誕樹，接著限定團體GX鼓鼓呂思緯 蕭秉治亮相；「人氣搖滾樂團」八三夭以「給想要綻放的人」現身。