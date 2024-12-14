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造福夜歸族！589往返基隆汐止南港16日起增晚間9時班次

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
589往返基隆汐止南港，16日起增晚間9時班次造福夜歸族。本報資料照片
589往返基隆汐止南港，16日起增晚間9時班次造福夜歸族。本報資料照片

589路公車自今年8月起延駛到基隆百福社區提供服務，往返汐止、南港搭乘更方便，589路平日末班車為晚間6時45分發車，常有夜歸民眾希望離峰時段增加班次，經兩市政府及客運業者努力，12月16日起平日增加1班次於晚間9時發車，造福百福社區居民。

基隆市長謝國樑上任後，對於百福社區往返汐止、南港的聯外交通相當重視，並責成副市長邱佩琳與新北市政府及新北客運公司協調，8月10日起，589路公車延駛到百福社區提供服務，搭乘狀況十分踴躍。

589路公車平日末班車發車時間為晚間6時45分，常有夜歸民眾希望離峰時段增加班次的需求，經兩市政府及客運業者努力下，12月16日起平日增加1班次於晚間9時發車。

交通處長王圳宏表示，自公車路線延駛到百福社區後，經統計基隆市境內，站位平均每日約70人次上下車，載客狀況良好。現況589路公車不分平假日每日8班次，其中平日班次主要集中於上午及下午尖峰時段。

為滿足離峰時段聯外需求，經協調後平日每日由8班次增加為9班次，增加的班次於基隆監理站發車的時間為晚間9時，可滿足在汐止及南港地區採買、工作及補習等民眾更為便捷返回百福社區的需求，自12月16日起實施，可望提升百福社區聯外公共運輸便利性，歡迎夜歸市民朋友多加利用。

交通處補充，589路公車起迄點為「百福社區－南港車站」，由基隆監理站發車，行經百福社區、百福車站、汐止行政中心、汐止科學園區、南港展覽館及南港車站等處，自12月16日起增加班次後，平日9班次（6時至晚間9時）、假日8班次（7時至晚間7時），詳細資訊及即時動態請上大台北公車網查詢

589往返基隆汐止南港，16日起增晚間9時班次造福夜歸族。圖／交通處提供
589往返基隆汐止南港，16日起增晚間9時班次造福夜歸族。圖／交通處提供
589往返基隆汐止南港，16日起增晚間9時班次造福夜歸族。圖／交通處提供
589往返基隆汐止南港，16日起增晚間9時班次造福夜歸族。圖／交通處提供

公車 基隆 汐止

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