北市今年職場霸凌僅5件送裁罰 議員批：執法震懾力不足

台北市近3年職場霸凌申訴案件超過1449件，市議員指出申訴案件逐年上升，類型涵蓋言語衝突、肢體衝突、態度不友善及排班或獎金爭議等，但今年634件申訴案中僅5件移送，裁罰雇主比例過低，顯示執法震懾力不足，雇主多數僅在壓力下被動改善。勞動局指出，除了配合中央修法，也會加強對雇主的輔導與教育。

市議員曾獻瑩指出，目前法律對職場霸凌缺乏明確定義，相關案件多依「職業安全衛生設施規則」第324條之3中「身體或精神上不法侵害」處理。勞動局接獲申訴後，不針對個案事實進行調查，而是透過勞動檢查確認雇主是否依規完成危害辨識及風險評估表、辦理教育訓練等預防措施。

曾獻瑩說，近3年申訴案件逐年上升，然而勞檢處主要要求雇主限期改善，未改善者才移送裁罰，最高罰款僅15萬元，今年634件申訴案中僅5件移送，裁罰比例過低，他呼籲應推動職場霸凌的法律明確化，並建立定期審查及抽查機制，強化執法透明度與監督，確保風險評估與教育訓練真正落實，保障勞工權益及職場安全。

議員陳宥丞也指出，陳宥丞指出，因沒有定義什麼是霸凌行為，這是中央立法的問題，他要求北市勞動局還是要表達態度，校園有霸凌，職場環境不能再這樣，台北市應該勇敢向中央提出，需要明確定義職場霸凌的相關法規。並讓地方政府有參考依據和執行力。

針對裁罰案例偏低及執法力，北市勞動局指出，北市勞動檢查處接獲職場霸凌申訴後，會根據法定程序進行勞動檢查並要求雇主限期改善，若未能符合規範才依法裁罰。今年移送裁罰的5件案件中，均屬於雇主未妥善執行改善的情形。

勞動局也強調，執法的目的在於促進雇主改善工作環境，裁罰並非唯一手段，為提升職場安全與勞工權益保障，建構友善職場，將積極檢討現行執行機制，包含加強對雇主的輔導與教育，並配合勞動部進行中的修法規畫，期望在明確界定職場霸凌行為及責任後，建立更具透明性與監督力的稽查制度。