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蔣萬安「閃到腰」取消行程 林奕華曝傷勢：昨天比較嚴重

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北即時報導
台北市副市長林奕華上午參加「轉角遇見孔子」台北市立陽明教養院創作展受訪。記者楊正海／攝影
台北市副市長林奕華上午參加「轉角遇見孔子」台北市立陽明教養院創作展受訪。記者楊正海／攝影

雙城論壇17日舉行，台北市長蔣萬安昨天突然取消下午和今、明兩天市政行程，原因是閃到腰，臨時取消行程。由於雙城論壇舉辦在即，蔣萬安今天也沒有公開行程。台北市副市長林奕華上午受訪，對於市長的腰傷，她說，「昨天比較嚴重一點，先讓他休息一天」。

林奕華上午參加「轉角遇見孔子」台北市立陽明教養院創作展受訪指出，蔣萬安之前就有這個(腰傷)問題，昨天就比較嚴重一點，今天整天就先讓他休息，因為明天有「台北馬拉松」要鳴槍起跑，希望市長明天可以順利出席鳴槍。

媒體也關心16日雙城論壇的晚宴，蔣萬安會去？林奕華指出，先按照原來的安排，按照過去雙城的慣例，在台北舉辦的時候，會跟上海市政府的官員會面，北市府都會安排。

林奕華 蔣萬安 雙城論壇

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